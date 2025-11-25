الأخبار
"أسود الأطلس" في محنة الخيارات قبل كأس أمم أفريقيا

"أسود الأطلس" في محنة الخيارات قبل كأس أمم أفريقيا
كرة القدم

2025-11-25 | 01:14
"أسود الأطلس" في محنة الخيارات قبل كأس أمم أفريقيا

يأمل في حصد اللقب الغائب منذ نسخة عام 1976

وضعت قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 "أسود الأطلس" في المجموعة الأولى مع جزر القمر وزامبيا ومالي، وهو الذي يأمل في حصد اللقب الغائب منذ نسخة عام 1976 التي احتضنتها إثيوبيا. 
وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن خروج 4 نجوم من حسابات منتخب المغرب، وفق خيارات المدرب وليد الركراكي، هم سفيان ديوب مهاجم نيس الفرنسي، وشمس الدين طالبي جناح سندرلاند الإنجليزي، وآدم ماسينا مدافع تورينو الإيطالي، وسفيان الكرواني الظهير الأيسر لأوتريخت الهولندي.
وعلى الرغم من مشاركة الثلاثي ديوب وطالبي وماسينا في المعسكر الأخير لأسود الأطلس، الذي تخللته مواجهتان وديتان أمام موزمبيق وأوغندا، الا ان أدائهم مؤخراً وضعهم على المحك.
فقد ظهر ديوب في مباراة وحيدة مع أسود الأطلس، حيث لعب 15 دقيقة خلال المواجهة الأخيرة أمام أوغندا، وخاض طالبي مباراتين مع المنتخب، بواقع وقت لعب 24 دقيقة، لم يترك فيهما بصمة تهديفية.
أما ماسينا، فلعب 23 مباراة مع منتخب بلاده صنع فيها هدفين في مرمى غينيا بيساو وبنين، وخاض سفيان الكرواني 5 مباريات دولية لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف.



