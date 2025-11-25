أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم

يواصل الفرنسي أوليزي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم منذ وصوله إلى النادي البافاري في صيف 2024 قادما من كريستال بالاس الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2029.

فقد قدّم اللاعب 62 مساهمة تهديفية في 73 مباراة رسمية بقميص ، بواقع 29 هدفًا و33 تمريرة حاسمة، وهي حصيلة تعكس تأثيرًا استثنائيًا لجناح لم يتجاوز عامه الثالث والعشرين بعد.

وتوزّعت مساهمات أوليزي بين الدوري الألماني ودوري أبطال وكأس إضافة إلى للأندية، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج بايرن بلقب البوندسليغا 2024-2025، كما اختير ضمن تشكيلة الموسم ونال جائزة الأفضل في الدوري الألماني، في تأكيد إضافي على بصمته الهجومية المؤثّرة.

آخر تجليات هذه الأرقام اللافتة ظهرت في الفوز الكبير على فرايبورغ (6-2)، حين وقّع أوليزي على مباراة تاريخية بمشاركته في خمسة أهداف بين تسجيل وصناعة، إذ هزّ الشباك مرّتين وقدّم 3 تمريرات حاسمة، ليعزّز سجلّه الفردي ويؤكّد مكانته كأحد أكثر لاعبي إبداعًا في مركزه.

وبمعدّل يقترب من مساهمة تهديفيّة واحدة في كلّ مباراة، يرسّخ النجم الفرنسي صورته كصفقة ناجحة بكلّ المقاييس، وكورقة هجوميّة رئيسيّة في مشروع بايرن المستقبلي على المستويين المحلّي والقاري.







