أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
كرة القدم

2025-11-25 | 01:25
أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي مايكل أوليزي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ منذ وصوله إلى النادي البافاري في صيف 2024 قادما من كريستال بالاس الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2029.
فقد قدّم اللاعب 62 مساهمة تهديفية في 73 مباراة رسمية بقميص بايرن، بواقع 29 هدفًا و33 تمريرة حاسمة، وهي حصيلة تعكس تأثيرًا استثنائيًا لجناح لم يتجاوز عامه الثالث والعشرين بعد.
وتوزّعت مساهمات أوليزي بين الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا إضافة إلى كأس العالم للأندية، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج بايرن بلقب البوندسليغا 2024-2025، كما اختير ضمن تشكيلة الموسم ونال جائزة الأفضل في الدوري الألماني، في تأكيد إضافي على بصمته الهجومية المؤثّرة. 
آخر تجليات هذه الأرقام اللافتة ظهرت في الفوز الكبير على فرايبورغ (6-2)، حين وقّع أوليزي على مباراة تاريخية بمشاركته في خمسة أهداف بين تسجيل وصناعة، إذ هزّ الشباك مرّتين وقدّم 3 تمريرات حاسمة، ليعزّز سجلّه الفردي ويؤكّد مكانته كأحد أكثر لاعبي العالم إبداعًا في مركزه. 
وبمعدّل يقترب من مساهمة تهديفيّة واحدة في كلّ مباراة، يرسّخ النجم الفرنسي صورته كصفقة ناجحة بكلّ المقاييس، وكورقة هجوميّة رئيسيّة في مشروع بايرن المستقبلي على المستويين المحلّي والقاري.



مقالات ذات صلة

فيديو - انطلاقة نارية لهاري كين مع بايرن ميونيخ
2025-09-21

فيديو - انطلاقة نارية لهاري كين مع بايرن ميونيخ

سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال
2025-11-06

سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال

بايرن ميونيخ وسلسلة لا تعرف التعثّر
2025-10-26

بايرن ميونيخ وسلسلة لا تعرف التعثّر

بايرن ميونيخ بقيادة فينسنت كومباني: العلامة الكاملة
2025-10-05

بايرن ميونيخ بقيادة فينسنت كومباني: العلامة الكاملة

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

رياضة

كرة القدم

مايكل أوليزي

بايرن ميونيخ

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
01:27

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

01:27

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي
01:15

هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي

صعد الى القمة في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

01:15

هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي

صعد الى القمة في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

