آرسنال يضع حدًاً لبداية بايرن المثالية هذا الموسم

دوّن آرسنال انتصارا تاريخيًا في بعدما تغلّب على بايرن ميونيخ بنتيجة (3-1) على ملعب ، ليصبح أوّل فريق ينجح في هزيمة بطل هذا الموسم في جميع المسابقات، وأكّد صدارة الفريق الانجليزي لمسار البطولة بأداء مقنع هجوميًا وتكتيكيًا.

افتتح الهولندي يوريان تيمبر التسجيل لصالح آرسنال، قبل أن يتمكّن الألماني الشاب لينارت كارل (17 عامًا) من إدراك التعادل لبايرن قبيل الاستراحة، ليصبح أول لاعب يسجّل في شباك آرسنال على أرضه في النسخة الحالية من .

ومع بداية الشوط الثاني، رفع أصحاب من نسق الضغط، مستفيدين من تفوّقهم البدني وتنظيمهم الدفاعي المتماسك، فسجل البديل نوني مادويكي الهدف الثاني، قبل أن يوقّع البرازيلي غابرييل مارتينيلي على الهدف الثالث، ليعجز الفريق البافاري عن الحفاظ على سلسلته الخالية من الهزائم هذا الموسم.

بهذه النتيجة، حافظ آرسنال على سجله المثالي في البطولة بخمسة انتصارات من خمس مباريات، متصدرًا جدول المرحلة الأوروبية، في حين تلقّى بايرن أوّل خسارة له هذا الموسم، ما منح الفريق اللندني دفعة معنوية كبيرة ورسالة واضحة بأنه من أبرز المرشحين على لقب الأبطال هذا العام.





