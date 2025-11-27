الأخبار
آرسنال يضع حدًاً لبداية بايرن المثالية هذا الموسم

آرسنال يضع حدًاً لبداية بايرن المثالية هذا الموسم
كرة القدم

2025-11-26 | 23:44
آرسنال يضع حدًاً لبداية بايرن المثالية هذا الموسم

دوّن آرسنال انتصارا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا

دوّن آرسنال انتصارا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا بعدما تغلّب على بايرن ميونيخ بنتيجة (3-1) على ملعب الإمارات، ليصبح أوّل فريق ينجح في هزيمة بطل ألمانيا هذا الموسم في جميع المسابقات، وأكّد صدارة الفريق الانجليزي لمسار البطولة بأداء مقنع هجوميًا وتكتيكيًا.
افتتح الهولندي يوريان تيمبر التسجيل لصالح آرسنال، قبل أن يتمكّن الألماني الشاب لينارت كارل (17 عامًا) من إدراك التعادل لبايرن قبيل الاستراحة، ليصبح أول لاعب يسجّل في شباك آرسنال على أرضه في النسخة الحالية من دوري الأبطال.
ومع بداية الشوط الثاني، رفع أصحاب الأرض من نسق الضغط، مستفيدين من تفوّقهم البدني وتنظيمهم الدفاعي المتماسك، فسجل البديل نوني مادويكي الهدف الثاني، قبل أن يوقّع البرازيلي غابرييل مارتينيلي على الهدف الثالث، ليعجز الفريق البافاري عن الحفاظ على سلسلته الخالية من الهزائم هذا الموسم. 
بهذه النتيجة، حافظ آرسنال على سجله المثالي في البطولة بخمسة انتصارات من خمس مباريات، متصدرًا جدول المرحلة الأوروبية، في حين تلقّى بايرن أوّل خسارة له هذا الموسم، ما منح الفريق اللندني دفعة معنوية كبيرة ورسالة واضحة بأنه من أبرز المرشحين على لقب دوري الأبطال هذا العام.


