بنود خفيّة تعيد اسم تشابي ألونسو إلى أنفيلد

عاد اسم ألونسو بقوّة إلى دائرة الحديث في ، بعد تقارير صحفية تحدثت عن وجود بند أو اتفاق يسهّل له تولّي تدريب النادي الإنجليزي في ، رغم ارتباطه حاليًّا بريال .

هذه التقارير تشير إلى أنّ المدرّب الإسباني، الذي يواجه ضغوطًا في النادي الملكي، يملك في عقده صيغة تتيح له الخروج نحو ليفربول في حال توافرت ظروف معيّنة، ما أبقى سيناريو عودته إلى أنفيلد مطروحًا على الطاولة.

ألونسو، أحد أبرز رموز خط الوسط في تاريخ ليفربول، كان مرشّحًا في وقت سابق لخلافة يورغن كلوب قبل أن يقرّر الاستمرار مع باير ليفركوزن في ذلك الوقت.

، ومع الانتقادات التي يتعرّض لها في مدريد بسبب تذبذب النتائج، يعود الحديث عن مستقبله وسط أنباء عن انقسام داخل البيت المدريدي حول خياراته التكتيكية وإدارته لغرفة الملابس.

في ليفربول، الذي سقط أوروبياً (1-4) أمام أيندهوفن ، لا يزال آرني على رأس الجهاز الفني، لكن الضغوط الحالية ونتائج الفريق الضعيفة تفتح الباب أمام تكهّنات بشأن المرحلة المقبلة، ما يجعل أي خبر يتعلّق بألونسو، كلاعب سابق محبوب وجزء من ذاكرة النادي، مادة دسمة للصحافة والجماهير على حد سواء.







