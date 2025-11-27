كرات آرسنال الثابتة سلاح هجومي حاسم

أصبح من أبرز الفرق الأوروبية اعتمادا على الركلات الركنية

أصبح هذا الموسم من أبرز الفرق الأوروبية اعتمادا على الركلات الركنية كمصدر للأهداف، بعدما وصل رصيده إلى عشرة أهداف من كرات قادمة من الركنيات في مختلف المسابقات، وهو رقم يتفوّق به على جميع أندية الدوريات الخمس الكبرى في خلال الفترة نفسها.

هذه الأرقام تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الطاقم الفني بقيادة ميكيل أرتيتا للكرات الثابتة، وتحويلها إلى جزء أساسي من هوية الفريق الهجومية.

عمل آرسنال على تنويع أساليبه في تنفيذ الركنيات بين الكرات القصيرة والعرضيات القوية داخل منطقة الجزاء، مع استغلال القدرات الهوائية للاعبين مثل المدافعين ولاعبي الوسط أصحاب البنية البدنية القوية، إضافة إلى دقّة التنفيذ من اللاعبين المكلّفين بالركلات الثابتة.

وجاءت كثير من هذه الأهداف في لحظات فارقة، إما لفتح النتيجة في مباريات مغلقة دفاعيًّا، أو لحسم مواجهات متقاربة في الدقائق الحاسمة، ما زاد من قيمة هذا السلاح في منظومة الفريق.

هذا الاعتماد الفعّال على الكرات الثابتة منح آرسنال بُعدا إضافيًا في بناء هجماته، فلم يعد خصومه يواجهون خطورة اللعب المفتوح فقط، بل يجدون أنفسهم تحت ضغط متجدّد مع كل ركنية تُمنح للفريق اللندني، في وقت تشير فيه التحليلات إلى أن أرتيتا وطاقمه يواصلون تطوير هذا الجانب كجزء من تفاصيل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.





