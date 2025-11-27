فيديو - لفتة إنسانية من كوبنهاغن تجاه مشجعين قطعوا 5 آلاف كيلومتر

في مشهد
عكس روح كرة القدم
البعيدة عن الحسابات التجارية والنتائج، كرّم نادي إف سي كوبنهاغن الدنماركي مجموعة مكوّنة من 10 مشجعين لنادي كيرات ألماتي الكازاخي، قطعوا مسافة تُقدَّر بنحو 5,000 كيلومتر للوصول إلى العاصمة
الدنماركية لمؤازرة فريقهم في مباراة بدوري أبطال أوروبا
.
فقد وجّه كوبنهاغن دعوة خاصة لهؤلاء المشجعين للتواجد على أطراف أرضية الملعب، في بادرة شكر واعتراف بتمسّكهم بفريقهم رغم طول الرحلة وصعوبة التكلفة، حيث وُصفت خطوتهم بأنها مثال حيّ على الإخلاص لقميص النادي، خصوصًا وأن عددهم كان محدودًا للغاية مقارنةً بجماهير الطرف الدنماركي.
هذه اللفتة جاءت في سياق اهتمام إعلامي متزايد برحلات كيرات الطويلة في دوري الأبطال
هذا الموسم، إذ يُعدّ النادي من أكثر الفرق قطعا للمسافات في البطولة بحكم موقع مدينة ألماتي الجغرافي في أقصى شرق أوروبا، وما يتطلّبه ذلك من سفر يمتد لساعات طويلة جوًّا في كل مواجهة خارج الديار
وساهمت مبادرة كوبنهاغن في إشادة واسعة
من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين رأوا فيها تذكيرًا بأن احترام جماهير الخصم جزء أصيل من قيم كرة القدم، وأن الوفاء للأندية لا يُقاس بعدد المشجعين، بل بحجم التضحيات التي يبذلها هؤلاء من أجل حضور مباراة واحدة فقط خلف فريقهم المفضّل.