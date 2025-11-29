الأخبار
كرة القدم

2025-11-29 | 01:53
سلسلة ذهبية لسيسك فابريغاس مع كومو

واصل كومو كتابة واحدة من أبرز قصص الموسم في الدوري الإيطالي

واصل كومو، بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس، كتابة واحدة من أبرز قصص الموسم في الدوري الإيطالي، بعدما رفع سجّل مبارياته إلى 12 مواجهة متتالية بلا هزيمة في مختلف المسابقات.
واكتمل ذلك إثر الفوز على ساسولو (2-0) على ملعب "جوزيبي سينيغاليا"، وحمل هدفا المباراة توقيع أنستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 14، ثم ألبرتو مورينو في الدقيقة 53، في لقاء ظهر فيه أصحاب الأرض بأفضلية واضحة في الاستحواذ وصناعة الفرص.
هذه النتيجة جاءت امتدادًا لاكتساح تورينو خارج الديار بنتيجة (5-1) قبل أيام، وهي مباراة قفزت بكومو إلى المراكز الأوروبية في جدول الترتيب، ورسّخت صورة الفريق كأحد أكثر الوافدين الجدد إقناعًا في الدوري.
وخلال هذه السلسلة، جمع كومو انتصارات لافتة على يوفنتوس وتورينو وساسولو وهيلاس فيرونا، إلى جانب تعادلات مع أندية بحجم نابولي وأتالانتا وجنوى وبارما وكالياري، ليصل رصيده إلى 24 نقطة من 13 مباراة (6 انتصارات و6 تعادلات وهزيمة واحدة) ويحتل المركز السادس في جدول الدوري، بفارق ضئيل عن رباعي المقدمة.
تأثير فابريغاس الذي يخوض أول تجربة كاملة له كمدرب أول بعد مسيرة حافلة كلاعب مع أرسنال وبرشلونة وتشيلسي، بدا واضحًا على طريقة لعب كومو، من حيث الاعتماد على الاستحواذ المنظّم والتمرير السريع بين الخطوط. 
تحدٍّ جديد ينتظر الفريق في الجولتين المقبلتين، حين يحلّ ضيفا على إنتر في "جوزيبي مياتزا" ثم على روما في "الأولمبيكو"، في اختبار حقيقي لمدى قدرة هذه السلسلة المميزة على الصمود أمام أندية الصف الأول في الكالتشيو.



