فيديو - تريزيغيه تحت الخطر في الرباط

فيديو - تريزيغيه تحت الخطر في الرباط
كرة القدم

2025-11-29 | 01:54
فيديو - تريزيغيه تحت الخطر في الرباط

ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

شهدت مباراة الجيش الملكي المغربي أمام الأهلي المصري في العاصمة الرباط، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حادثة مثيرة للجدل طغت على أجواء التعادل (1-1) بين الفريقين. 
أصحاب الأرض تقدّموا أولا عبر محسن بورِيغة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح محمود حسن تريزيغيه في إدراك التعادل برأسية في الدقيقة 68، ليحافظ الأهلي على صدارته للمجموعة الثانية بأربع نقاط. 
غير أنّ النتيجة الرياضية لم تكن الحدث الأبرز، إذ أظهرت لقطات أُخذت من مدرجات ملعب المباراة، جسمًا حادّا يُرمى من ناحية مدرجات أنصار الجيش الملكي باتجاه تريزيغيه أثناء احتفاله بهدف التعادل، قبل أن يسقط على أرضية الملعب بالقرب من لاعب الأهلي.
ثمّ بدا أن أحد أفراد الطاقم أو اللاعبين في الأهلي التقط الجسم لعرضه على طاقم التحكيم، في وقت ظهر فيه بعض لاعبي الفريق المغربي وهم يتجهون سريعًا نحو المنطقة ذاتها، وسط حديث متداول عن محاولة إبعاد الجسم عن أنظار الحكام
وأعادت الحادثة إلى الواجهة ملف تأمين المباريات في البطولات القارية، إذ تنص لوائح كاف على معاقبة الأندية التي يُلقي جمهورها أجسامًا داخل الملعب بغرامات مالية وعقوبات جماهيرية محتملة، إذا ثبت التقصير في إجراءات السلامة.
وكشف أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، سبب إصابة تريزيجيه، وقال في تصريحات عقب اللقاء عبر الحساب الرسمي لناديه أن اللاعب أصيب في الرأس نتيجة إلقاء آلة حادة من المدرجات، تسببت بحالة من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين في منتصف الشوط الثاني، وأدى الى توقف اللعب لدقائق.
وأكد طبيب الأهلي "الإصابة ليست قوية، ونجحنا في التعامل معها سريعا، وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة بسيطة في عينه، بينما شكا ياسين مرعي من تورم في مشط القدم، كما أصيب محمد شريف بكدمة في الجزء الجانبي من عضلة الحوض نتيجة سقوطه على أرض الملعب".



