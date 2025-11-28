الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل
A-
A+

كرة القدم

2025-11-28 | 01:23
زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل

موجة واسعة من الجدل والتعليقات الساخرة

أثارت حياة البرازيليَّين إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد، وليو بيريرا، مدافع فلامنغو، موجة واسعة من الجدل والتعليقات الساخرة، بعد سلسلة من العلاقات العاطفية المتقاطعة التي جعلت كلًّا منهما عمليّا زوجاَ لأمّ أبناء الآخر.
القصة بدأت عندما ارتبط ليو بيريرا بالمؤثِّرة البرازيلية كارولين ليما، الشريكة السابقة لميليتاو ووالدة طفلتهما سيسيليا، حيث انتقل الثنائي للعيش معا في ريو دي جانيرو، مع حديث في الصحافة البرازيلية عن خطط زواج واستقرار عائلي، ما جعل لاعب فلامنغو في موقع "زوج الأم" بالنسبة لابنة ميليتاو.
في المقابل، دخل ميليتاو في علاقة مع المؤثّرة تاينا كاسترو، الشريكة السابقة لبيريرا ووالدة طفليه، قبل أن تتطوّر العلاقة إلى زواج مدني وحفل زفاف واسع التغطية في البرازيل، ليصبح لاعب ريال مدريد في موقع الزوج الجديد لأمّ أبناء مدافع فلامنغو، ليوصَف ما جرى بأنّه "تبادل شركاء" غير مألوف.


مقالات ذات صلة

رصد جسم طائر "غريب" بين بشامون وخلدة (فيديو)
2025-11-03

رصد جسم طائر "غريب" بين بشامون وخلدة (فيديو)

أول ظهور عائلي للمنتج المصري بعد زواجه الرسمي من منة شلبي
2025-11-03

أول ظهور عائلي للمنتج المصري بعد زواجه الرسمي من منة شلبي

الوكالة الوطنية: إطلاق نار في مخيم عين الحلوة على خلفية إشكال عائلي
2025-09-06

الوكالة الوطنية: إطلاق نار في مخيم عين الحلوة على خلفية إشكال عائلي

وسام حنّا يحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقته شربل نجل عادل كرم بأجواء عائلية دافئة
2025-10-20

وسام حنّا يحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقته شربل نجل عادل كرم بأجواء عائلية دافئة

زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل

رياضة

كرة القدم

إيدر ميليتاو

ريال مدريد

ليو بيريرا

فلامنغو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق

اقرأ ايضا في كرة القدم

أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق
01:21

أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق

تلقّى بوافيستا ضربة قاسية جديدة في أزمته المالية.

01:21

أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق

تلقّى بوافيستا ضربة قاسية جديدة في أزمته المالية.

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل
01:18

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل

شهد الدوري التركي للدرجة الأولى واقعة لافتة

01:18

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل

شهد الدوري التركي للدرجة الأولى واقعة لافتة

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما
01:16

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما

استعدادا للسفر إلى ليما لخوض نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بالميراس

01:16

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما

استعدادا للسفر إلى ليما لخوض نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بالميراس

اخترنا لك
أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق
01:21
نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل
01:18
فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما
01:16
فيديو - شجار بعد مباراة في بوليفيا تخلله لكمات ورذاذ فلفل و17 حالة طرد
01:11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025