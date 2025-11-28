زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل

أثارت حياة البرازيليَّين إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد
، وليو بيريرا، مدافع فلامنغو
، موجة واسعة
من الجدل والتعليقات الساخرة، بعد سلسلة من العلاقات العاطفية المتقاطعة التي جعلت كلًّا منهما عمليّا زوجاَ لأمّ أبناء الآخر.
القصة بدأت عندما ارتبط ليو بيريرا بالمؤثِّرة البرازيلية كارولين ليما، الشريكة السابقة لميليتاو ووالدة طفلتهما سيسيليا، حيث انتقل الثنائي
للعيش معا في ريو دي جانيرو، مع حديث في الصحافة البرازيلية عن خطط زواج واستقرار عائلي، ما جعل لاعب فلامنغو في موقع "زوج الأم" بالنسبة لابنة ميليتاو.
في المقابل، دخل ميليتاو في علاقة مع المؤثّرة تاينا كاسترو
، الشريكة السابقة لبيريرا ووالدة طفليه، قبل أن تتطوّر العلاقة إلى زواج مدني وحفل زفاف واسع التغطية في البرازيل
، ليصبح لاعب ريال مدريد
في موقع الزوج الجديد لأمّ أبناء مدافع فلامنغو، ليوصَف ما جرى بأنّه "تبادل شركاء" غير مألوف.