الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال
A-
A+

كرة القدم

2025-12-02 | 03:26
فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال

لم يجد لنفسه مكاناً على مدرجات الملعب

في مشهد رائع، سافر بول ديبورتيس، الفتى البالغ من العمر 15 عاما ، 18 ساعة نحو ملعب مونيمنتال في ضواحي العاصمة البيروفيّة ليما، لمشاهدة نهائي كوبا ليبرتادوريس، بين فلامنغو وبالميراس، لكنه لم يجد لنفسه مكاناً على مدرجات الملعب.
وكما العديد من جماهير فلامنغو، اختار الشاب أن يتابع المباراة من أعلى الصخور في سلسلة جبال سيرو بورو تشوكو الملاصقة للملعب.
ونشر الشاب مقطع فيديو وهو يراقب المستطيل الأخضر من بعيد، ويعلق على المباراة التي انتهت بفوز فلامنغو (1-0) وحصده اللقب الرابع في تاريخه، علماً أن الالاف احتشدوا في ستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو لمشاهدة اللقاء على شاشة عملاقة.



مقالات ذات صلة

أعلى وأضخم جسر معلق في العالم (فيديو)
2025-09-29

أعلى وأضخم جسر معلق في العالم (فيديو)

فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس
2025-12-01

فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس

فيديو - شجار بعد مباراة في بوليفيا تخلله لكمات ورذاذ فلفل و17 حالة طرد
2025-11-28

فيديو - شجار بعد مباراة في بوليفيا تخلله لكمات ورذاذ فلفل و17 حالة طرد

فيديو - غوارديولا يحثّ جماهير برشلونة على حضور مباراة دعماً لفلسطين
2025-11-14

فيديو - غوارديولا يحثّ جماهير برشلونة على حضور مباراة دعماً لفلسطين

فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال

رياضة

كرة القدم

كوبا ليبرتادوريس

فلامنغو

بالميراس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار
فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء

اقرأ ايضا في كرة القدم

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"
05:48

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

أشاد نجم المنتخب المصري محمود حسن "تريزيجيه" بالدور الريادي لدولة قطر

05:48

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

أشاد نجم المنتخب المصري محمود حسن "تريزيجيه" بالدور الريادي لدولة قطر

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي
04:11

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

برنامج (60 Minutes) من أعرق البرامج التلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة

04:11

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

برنامج (60 Minutes) من أعرق البرامج التلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!
03:35

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

صفحة جديدة من موسمه مليء بالانضباط المفقود

03:35

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

صفحة جديدة من موسمه مليء بالانضباط المفقود

اخترنا لك
تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"
05:48
أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي
04:11
تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!
03:35
رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
03:34

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025