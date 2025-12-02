فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال

في مشهد
رائع، سافر بول ديبورتيس، الفتى البالغ من العمر 15 عاما ، 18 ساعة نحو ملعب مونيمنتال في ضواحي العاصمة
البيروفيّة ليما، لمشاهدة نهائي كوبا
ليبرتادوريس، بين فلامنغو
وبالميراس، لكنه لم يجد لنفسه مكاناً على مدرجات الملعب.
وكما العديد من جماهير فلامنغو، اختار الشاب أن يتابع المباراة من أعلى الصخور في سلسلة جبال سيرو بورو
تشوكو الملاصقة للملعب.
ونشر الشاب مقطع فيديو وهو يراقب المستطيل الأخضر من بعيد، ويعلق على المباراة التي انتهت بفوز فلامنغو (1-0) وحصده اللقب الرابع في تاريخه، علماً أن الالاف احتشدوا في ستاد
ماراكانا في ريو دي جانيرو لمشاهدة اللقاء على شاشة عملاقة.