فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال

جنون كرة ..

سافر هذا الشاب 18 ساعة للوصول إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس، وانتهى به الأمر بمشاهدة المباراة من أعلى تلةٍ بجوار ملعب مونومنتال في بيرو.

وعلى طريقته الخاصة .. وصف أحداث الشوط الثاني هكذا 👇

pic.twitter.com/9halqjLg06 — معتز - Moataz Elshamy (@MoaElshamy) December 1, 2025 🇧🇷 Flamengo fans flocked to the Maracanã to watch last night’s Copa Libertadores against Palmeiras and this was the reaction when Danilo’s winning goal went in 🥹pic.twitter.com/5c5jel8JeW — 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) November 30, 2025 The scenes in Rio last night as Flamengo celebrated their 4th Libertadores title 🤩🇧🇷pic.twitter.com/69eC0T04bR — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 30, 2025

في رائع، سافر بول ديبورتيس، الفتى البالغ من العمر 15 عاما ، 18 ساعة نحو ملعب مونيمنتال في ضواحي البيروفيّة ليما، لمشاهدة نهائي ليبرتادوريس، بين وبالميراس، لكنه لم يجد لنفسه مكاناً على مدرجات الملعب.وكما العديد من جماهير فلامنغو، اختار الشاب أن يتابع المباراة من أعلى الصخور في سلسلة جبال سيرو تشوكو الملاصقة للملعب.ونشر الشاب مقطع فيديو وهو يراقب المستطيل الأخضر من بعيد، ويعلق على المباراة التي انتهت بفوز فلامنغو (1-0) وحصده اللقب الرابع في تاريخه، علماً أن الالاف احتشدوا في ماراكانا في ريو دي جانيرو لمشاهدة اللقاء على شاشة عملاقة.