4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار
كرة القدم

2025-12-02 | 03:32
فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار

جاء اللقب بعد سلسلة من المباريات الحاسمة

بعد غياب طويل دام 34 عاما، توج نادي فايكنغ (Viking FK) بطلاً للدوري النرويجي للمرة الأولى منذ 1991، في ختام الموسم يوم 30 تشرين الثاني - نوفمبر 2025. 
وجاء اللقب بعد سلسلة من المباريات الحاسمة، حيث نجح الفريق في الحفاظ على الصدارة حتى الجولة الأخيرة، ليُعيد البهجة إلى جماهيره بعد عقود من الانتظار الطويل.
الموسم شهد أحداثًا مثيرة، ففي 19 تموز - يوليو، عندما تغلب بودو غليمت على فايكنغ (4-2)، رفع مشجعو الفريق الفائز لافتة ساخرة من أحلام اللقب لدى الفريق الخاسر كُتب فيها (in your fucking dreams).
ومع ذلك، لم تضعف الروح القتالية لدى الفايكنغ، الذي عاد في النهاية ليتوج باللقب، ويرفع جمهوره لافتة مماثلة يوم 30 تشرين الثاني - نوفمبر، في مشهد اعتبره كثيرون رمزاً للانتقام الرياضي والروح النرويجية المرحة لجماهير كرة القدم.
لطالما أظهرت جماهير كرة القدم النرويجية شغفها وروح الدعابة في المدرجات، وهذه الاحتفالات الأخيرة هي دليل حي على مدى ارتباط المشجعين بفريقهم وتاريخهم، إذ تحولت المباراة النهائية إلى احتفال جماهيري ضخم يعكس الفخر والفرحة بهذا الإنجاز التاريخي. 


