فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار

🥹🇳🇴 Viking FK won their first Norwegian league title in 34 YEARS. 🏆✨



The fans even went on the pitch! ❤️ pic.twitter.com/I8OUepUmpT — EuroFoot (@eurofootcom) December 1, 2025

بعد غياب طويل دام 34 عاما، توج نادي فايكنغ (Viking FK) بطلاً للدوري النرويجي للمرة الأولى منذ 1991، في ختام الموسم يوم 30 تشرين الثاني - نوفمبر 2025.وجاء اللقب بعد سلسلة من المباريات الحاسمة، حيث نجح الفريق في الحفاظ على الصدارة حتى الجولة ، ليُعيد البهجة إلى جماهيره بعد عقود من الانتظار .الموسم شهد أحداثًا مثيرة، ففي 19 - يوليو، عندما تغلب بودو غليمت على فايكنغ (4-2)، رفع مشجعو الفريق الفائز لافتة ساخرة من اللقب لدى الفريق الخاسر كُتب فيها (in your fucking dreams).ومع ذلك، لم تضعف الروح القتالية لدى الفايكنغ، الذي عاد في النهاية ليتوج باللقب، ويرفع جمهوره لافتة مماثلة يوم 30 تشرين الثاني - نوفمبر، في اعتبره كثيرون رمزاً للانتقام الرياضي والروح النرويجية المرحة لجماهير .لطالما أظهرت جماهير كرة القدم النرويجية شغفها وروح الدعابة في المدرجات، وهذه الاحتفالات الأخيرة هي دليل حي على مدى ارتباط المشجعين بفريقهم وتاريخهم، إذ تحولت المباراة النهائية إلى احتفال جماهيري ضخم يعكس الفخر والفرحة بهذا الإنجاز التاريخي.