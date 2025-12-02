فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء

Ederson tried to get this girl's attention, but Milan Škriniar told him she was deaf, so he immediately switched to sign language instead 🫶🥹



🎥 @ADEM__CAN pic.twitter.com/QtqEdhcE26 — 433 (@433) December 1, 2025

أثار البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فنربهشه ، إعجاب الجماهير عندما حاول ممازحة الفتاة الصغيرة الواقفة أمام السلوفاكي سكرينيار دون ان تستجيب، فلفت زميله نظره إلى أنها صمّاء.حصل ذلك قبيل مباراة ، التي جمعت فنربهشه مع ضيفه فيرينشفاروش المجري، وانتهت الى التعادل (1-1) منتصف الأسبوع الفائت.وبدلاً من تجاهل الأمر كأي لاعب آخر، اقترب منها بابتسامة رقيقة، وعبّر عن حبه ودعمه عبر إيماءة قلب بيديه، في حركة بسيطة لكنها مؤثرة، سرعان ما انتشرت على وسائل التواصل وتصدّرت التعليقات الإيجابية.ورغم أن الإيماءة ليست لغة إشارة معتمدة، إلّا أن الفتاة بدا عليها الفرح، وانتقلت الابتسامة منها إلى جميع من شاهد الفيديو، واعتُبرت من "أجمل لحظات الإنسانية".