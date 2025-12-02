الأخبار
فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء

فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء
كرة القدم

2025-12-02 | 03:25
فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء

أثار حارس مرمى فنربهشه التركي إعجاب الجماهير

أثار البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فنربهشه التركي، إعجاب الجماهير عندما حاول ممازحة الفتاة الصغيرة الواقفة أمام السلوفاكي ميلان سكرينيار دون ان تستجيب، فلفت زميله نظره إلى أنها صمّاء.
حصل ذلك قبيل مباراة الدوري الأوروبي، التي جمعت فنربهشه مع ضيفه فيرينشفاروش المجري، وانتهت الى التعادل (1-1) منتصف الأسبوع الفائت.
وبدلاً من تجاهل الأمر كأي لاعب آخر، اقترب منها بابتسامة رقيقة، وعبّر عن حبه ودعمه عبر إيماءة قلب بيديه، في حركة بسيطة لكنها مؤثرة، سرعان ما انتشرت على وسائل التواصل وتصدّرت التعليقات الإيجابية. 
ورغم أن الإيماءة ليست لغة إشارة معتمدة، إلّا أن الفتاة بدا عليها الفرح، وانتقلت الابتسامة منها إلى جميع من شاهد الفيديو، واعتُبرت من "أجمل لحظات الإنسانية".



مقالات ذات صلة

وائل كفوري يلفت الأنظار بموقف إنساني مع طفلة على المسرح
2025-09-28

وائل كفوري يلفت الأنظار بموقف إنساني مع طفلة على المسرح

فيديو - لحظة إنسانية مؤثرة في تدريبات إشبيلية
2025-10-10

فيديو - لحظة إنسانية مؤثرة في تدريبات إشبيلية

تامر حسني يُثير قلق جمهوره بعد ظهوره بجبيرة في ذراعه خلال زيارة إنسانية لطفلة مريضة
2025-10-19

تامر حسني يُثير قلق جمهوره بعد ظهوره بجبيرة في ذراعه خلال زيارة إنسانية لطفلة مريضة

فيديو – سون يتألق ويفشل في الوقت نفسه
2025-10-19

فيديو – سون يتألق ويفشل في الوقت نفسه

فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء

