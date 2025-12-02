فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء

أثار البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فنربهشه التركي
، إعجاب الجماهير عندما حاول ممازحة الفتاة الصغيرة الواقفة أمام السلوفاكي ميلان
سكرينيار دون ان تستجيب، فلفت زميله نظره إلى أنها صمّاء.
حصل ذلك قبيل مباراة الدوري الأوروبي
، التي جمعت فنربهشه مع ضيفه فيرينشفاروش المجري، وانتهت الى التعادل (1-1) منتصف الأسبوع الفائت.
وبدلاً من تجاهل الأمر كأي لاعب آخر، اقترب منها بابتسامة رقيقة، وعبّر عن حبه ودعمه عبر إيماءة قلب بيديه، في حركة بسيطة لكنها مؤثرة، سرعان ما انتشرت على وسائل التواصل وتصدّرت التعليقات الإيجابية.
ورغم أن الإيماءة ليست لغة إشارة معتمدة، إلّا أن الفتاة بدا عليها الفرح، وانتقلت الابتسامة منها إلى جميع من شاهد الفيديو، واعتُبرت من "أجمل لحظات الإنسانية".