فيديو - فرحة هستيرية لفريق الدرجة السابعة بعد قرعة الأحلام

🏆🇫🇷 This is the moment 7th division team FC Saint-Cyr Collonges Au Mont d'Or discovered that they will play Lyon in the Coupe de France. The beauty of the cup competitions. 🤩✨ pic.twitter.com/ySork8eS3i — EuroFoot (@eurofootcom) December 4, 2025

عاش نادٍ مغمور من الدرجات في لحظة تاريخية، حين علم لاعبوه ومشجعوه أنّ القرعة أوقعته في مواجهة أولمبيك ليون العريق في كأس فرنسا.فقد وثّق مقطع فيديو انتشر على منصّات التواصل للحظة إعلان مواجهة نادي FC Saint-Cyr Collonges Au Mont d'Or (الناشط في الدرجة السابعة) لليون في دور الـ32 من المسابقة، لتنفجر القاعة الصغيرة التي تجمع المتابعين بصراخ الفرح والقفز والعناق.الفيديو أظهر عددًا من مشجّعي النادي وأفراده مجتمعين لمتابعة القرعة مباشرة، وما إن ظهر اسم ليون إلى جانب اسم ناديهم حتى انطلق احتفال عفوي صاخب، رايات تُلوَّح في ، هتافات وضحكات، وهواتف تُوثّق اللقطة التي لا تتكرّر كثيرا لفريق يلعب سبع درجات تحت خصمه المرتقب.بالنسبة لهؤلاء، مجرد خوض مباراة رسمية أمام نادٍ توِّج بالدوري الفرنسي سابقا ويملك تاريخا أوروبيا لامعا، يُعدّ انتصارا بحد ذاته، مهما كانت نتيجة اللقاء لاحقًا.الحكاية لم تتوقّف عند لحظة القرعة، اذ ضغط نادي سان سير - كولونج من أجل إقامة المواجهة على ملعب "غروباما ستاديوم" الخاص بليون، بل أعلن استعداد فريقه للتنازل عن كامل إيرادات المباراة لمصلحة المنافس، فقط لضمان خوض هذه الأمسية التاريخية في ملعب كبير يليق بحجم ، وهو ما تمّ تأكيده لاحقا مع تثبيت إقامة المباراة في معقل ليون مساء الأحد 21 الأوّل - ديسمبر 2025.