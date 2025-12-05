الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - فرحة هستيرية لفريق الدرجة السابعة بعد قرعة الأحلام

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - فرحة هستيرية لفريق الدرجة السابعة بعد قرعة الأحلام
A-
A+

كرة القدم

2025-12-05 | 00:32
فيديو - فرحة هستيرية لفريق الدرجة السابعة بعد قرعة الأحلام

عاش نادٍ مغمور من الدرجات الدنيا في فرنسا لحظة تاريخية

عاش نادٍ مغمور من الدرجات الدنيا في فرنسا لحظة تاريخية، حين علم لاعبوه ومشجعوه أنّ القرعة أوقعته في مواجهة أولمبيك ليون العريق في كأس فرنسا.
فقد وثّق مقطع فيديو انتشر على منصّات التواصل للحظة إعلان مواجهة نادي FC Saint-Cyr Collonges Au Mont d'Or (الناشط في الدرجة السابعة) لليون في دور الـ32 من المسابقة، لتنفجر القاعة الصغيرة التي تجمع المتابعين بصراخ الفرح والقفز والعناق.
الفيديو أظهر عددًا من مشجّعي النادي وأفراده مجتمعين لمتابعة القرعة مباشرة، وما إن ظهر اسم ليون إلى جانب اسم ناديهم حتى انطلق احتفال عفوي صاخب، رايات تُلوَّح في الهواء، هتافات وضحكات، وهواتف تُوثّق اللقطة التي لا تتكرّر كثيرا لفريق يلعب سبع درجات تحت خصمه المرتقب. 
بالنسبة لهؤلاء، مجرد خوض مباراة رسمية أمام نادٍ توِّج بالدوري الفرنسي سابقا ويملك تاريخا أوروبيا لامعا، يُعدّ انتصارا بحد ذاته، مهما كانت نتيجة اللقاء لاحقًا.
الحكاية لم تتوقّف عند لحظة القرعة، اذ ضغط نادي سان سير - كولونج من أجل إقامة المواجهة على ملعب "غروباما ستاديوم" الخاص بليون، بل أعلن رئيس النادي استعداد فريقه للتنازل عن كامل إيرادات المباراة لمصلحة المنافس، فقط لضمان خوض هذه الأمسية التاريخية في ملعب كبير يليق بحجم الحدث، وهو ما تمّ تأكيده لاحقا مع تثبيت إقامة المباراة في معقل ليون مساء الأحد 21 كانون الأوّل - ديسمبر 2025.


مقالات ذات صلة

قرعة مونديال 2026 تتحوّل إلى استعراض وأسعار فلكية للتذاكر
2025-12-04

قرعة مونديال 2026 تتحوّل إلى استعراض وأسعار فلكية للتذاكر

ملامح قرعة كأس العالم 2026 تفصل بين كبار المرشّحين
2025-11-25

ملامح قرعة كأس العالم 2026 تفصل بين كبار المرشّحين

فيديو - فرحة لاعبي أكاديمية باريس سان جيرمان بمايولو
2025-10-01

فيديو - فرحة لاعبي أكاديمية باريس سان جيرمان بمايولو

في سماء الجنوب.. طائرات تقلب المشهد فرحاً (فيديو)
2025-09-08

في سماء الجنوب.. طائرات تقلب المشهد فرحاً (فيديو)

فيديو - فرحة هستيرية لفريق الدرجة السابعة بعد قرعة الأحلام

رياضة

كرة القدم

أولمبيك ليون

كأس فرنسا. FC Saint-Cyr Collonges Au Mont d'Or

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - إنريكي يبتكر "الشاشة العملاقة" في تدريبات باريس سان جيرمان
خوليان كالييرو: قصة استثنائية لمدرب استثنائي

اقرأ ايضا في كرة القدم

درع ذكاء اصطناعي لحماية نجوم بريطانيا من الإساءات
00:36

درع ذكاء اصطناعي لحماية نجوم بريطانيا من الإساءات

في خطوة تعكس تزايد القلق من الإساءة الإلكترونية

00:36

درع ذكاء اصطناعي لحماية نجوم بريطانيا من الإساءات

في خطوة تعكس تزايد القلق من الإساءة الإلكترونية

قضية بلاتر وبلاتيني تعود إلى الواجهة من جديد
00:35

قضية بلاتر وبلاتيني تعود إلى الواجهة من جديد

عادت إحدى أبرز قضايا الفساد في تاريخ كرة القدم العالمية إلى الواجهة

00:35

قضية بلاتر وبلاتيني تعود إلى الواجهة من جديد

عادت إحدى أبرز قضايا الفساد في تاريخ كرة القدم العالمية إلى الواجهة

فيديو - قصة مُلهمة .. من أعلى التلال الى قمّة ريال مدريد ومانشستر سيتي
00:34

فيديو - قصة مُلهمة .. من أعلى التلال الى قمّة ريال مدريد ومانشستر سيتي

خطف الفتى البيروفي قلوب جماهير كرة القدم حول العالم

00:34

فيديو - قصة مُلهمة .. من أعلى التلال الى قمّة ريال مدريد ومانشستر سيتي

خطف الفتى البيروفي قلوب جماهير كرة القدم حول العالم

اخترنا لك
درع ذكاء اصطناعي لحماية نجوم بريطانيا من الإساءات
00:36
قضية بلاتر وبلاتيني تعود إلى الواجهة من جديد
00:35
فيديو - قصة مُلهمة .. من أعلى التلال الى قمّة ريال مدريد ومانشستر سيتي
00:34
فيديو - إنريكي يبتكر "الشاشة العملاقة" في تدريبات باريس سان جيرمان
00:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025