درع ذكاء اصطناعي لحماية نجوم بريطانيا من الإساءات

كرة القدم

2025-12-05 | 00:36
في خطوة تعكس تزايد القلق من الإساءة الإلكترونية

في خطوة تعكس تزايد القلق من الإساءة الإلكترونية، وقّعت المؤسسة الحكومية "يو كيه سبورت" اتفاقا بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني مع تطبيق "سوشال بروتِكت" لتأمين حماية رقمية لنخبة الرياضيين البريطانيين المشاركين في الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة. 
وتستخدم التقنية المعتمدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد التعليقات المسيئة والعنصرية أو التهديدات عبر مختلف منصّات التواصل الاجتماعي، ثمّ حجبها تلقائيًا عن حسابات اللاعبين في الزمن الحقيقي، ما يخفّف العبء النفسي عن الرياضيين وأجهزتهم الإعلامية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تصاعد خطاب الكراهية ضد الرياضيين، خصوصا عقب البطولات الكبرى، حيث تعرّض عدد من النجوم لحملات منظمة وصلت في بعض الحالات إلى حدّ فتح تحقيقات من جهات أمنية
وسوف تتاح المنظومة الجديدة لعدد واسع من اللاعبين والفرق المرتبطة ببرنامج النخبة في المملكة المتحدة، مع إمكانية توسيعها مستقبلًا.
وتقول "يو كيه سبورت" إنّ الهدف ليس فقط إخفاء الرسائل المسيئة، بل جمع بيانات تساعد على فهم أنماط التهجّم، والضغط على المنصّات لاتخاذ إجراءات أقوى، لتتحوّل حماية الصحة النفسية للرياضيين إلى جزء أساسي من منظومة الإعداد للألعاب، إلى جانب الإعداد البدني والفني.





