فيديو – أغرب طرد قبل المباراة وبسبب لون الملابس الداخلية!

In India, FC Goa captain Guarrotxena received a red card before the kickoff of the Super Cup semifinal for wearing underwear of the wrong color. pic.twitter.com/w5740lbIQn — Total Football (@TotalFootbol) December 5, 2025

شهدت الهندية حادثة غير مألوفة خلال الدور نصف النهائي من كأس السوبر، حيث تلقّى قائد نادي غوا، اللاعب الإسباني مارك غوارّوتشينا، بطاقة حمراء قبل انطلاق المباراة بدقائق قليلة.وكان السبب مفاجئا للجميع: ارتداء اللاعب ملابس داخلية غير مطابقة للون المحدد من قبل لوائح ، وهو إجراء صارم يلتزم به في البطولات المحلية لضمان توحيد زيّ اللاعبين.وبحسب التقارير المحلية، قام الحكم بالتنبيه أولًا، قبل أن يكتشف أن اللاعب لا يحمل بديلا متوافقا مع القوانين، ليقرر بعدها إشهار البطاقة الحمراء مباشرة وفقا للنظام المعمول به.القرار أثار صدمة ودهشة بين لاعبي الفريقين والجماهير، خصوصا أن غوارّوتشينا يُعدّ أحد أبرز لاعبي الفريق وأكثرهم تأثيرا، وكان غيابه ضربة قوية لطموحات غوا في المواجهة.الحادثة أثارت موجة من التعليقات على ، بين من اعتبر القرار مبالغا فيه، ومن ذكّر بأن قوانين اللعبة في واضحة وصارمة في ما يخص زيّ اللاعبين.ورغم الجدل، فاز غوا (2-1) على مومباي سيتي، وأكدت أنها ستتقدّم باحتجاج رسمي، فيما وُصفت الواقعة بأنها واحدة من "أغرب حالات الطرد في تاريخ الهندية".