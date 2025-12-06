فيديو – أغرب طرد قبل المباراة وبسبب لون الملابس الداخلية!

عاجل
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
كرة القدم

2025-12-06 | 02:09
شهدت كرة القدم الهندية حادثة غير مألوفة

شهدت كرة القدم الهندية حادثة غير مألوفة خلال الدور نصف النهائي من كأس السوبر، حيث تلقّى قائد نادي غوا، اللاعب الإسباني مارك غوارّوتشينا، بطاقة حمراء قبل انطلاق المباراة بدقائق قليلة. 
وكان السبب مفاجئا للجميع: ارتداء اللاعب ملابس داخلية غير مطابقة للون المحدد من قبل لوائح الاتحاد، وهو إجراء صارم يلتزم به الحكام في البطولات المحلية لضمان توحيد زيّ اللاعبين.
وبحسب التقارير المحلية، قام الحكم بالتنبيه أولًا، قبل أن يكتشف أن اللاعب لا يحمل بديلا متوافقا مع القوانين، ليقرر بعدها إشهار البطاقة الحمراء مباشرة وفقا للنظام المعمول به. 
القرار أثار صدمة ودهشة بين لاعبي الفريقين والجماهير، خصوصا أن غوارّوتشينا يُعدّ أحد أبرز لاعبي الفريق وأكثرهم تأثيرا، وكان غيابه ضربة قوية لطموحات غوا في المواجهة.
الحادثة أثارت موجة واسعة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر القرار مبالغا فيه، ومن ذكّر بأن قوانين اللعبة في الهند واضحة وصارمة في ما يخص زيّ اللاعبين. 
ورغم الجدل، فاز غوا (2-1) على مومباي سيتي، وأكدت إدارة النادي أنها ستتقدّم باحتجاج رسمي، فيما وُصفت الواقعة بأنها واحدة من "أغرب حالات الطرد في تاريخ الكرة الهندية".





