أرسنال يتصدّر وسط عاصفة من الإصابات: 93 إصابة في 18 شهرا

رغم بقاء الفريق في صدارة الدوري الإنكليزي ودوري أبطال

تزداد المخاوف داخل أرسنال رغم بقاء الفريق في صدارة الدوري الإنكليزي ودوري أبطال ، بعد تعرّض لاعبيه لـ 93 إصابة منذ بداية الموسم الماضي، في واحدة من أعلى النسب بين أندية النخبة.

وجاءت الخسارة القاتلة أمام أستون في اللحظات ، ثم تقليص الفارق مع إلى نقطتين فقط، لتسلّط الضوء أكثر على أزمة الإصابات المتفاقمة في صفوف فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

هذا الموسم فقط، عانى أرسنال من 26 إصابة، مع قائمة غيابات حاليا تضم 4 لاعبين، بينهم 3 قلوب دفاع: ويليام صليبا، غابرييل ماغاليايش، وكريستيان موسكيرا، إضافة إلى كاي هافيرتز.

وبشكل عام، تعرّض 14 لاعبا من التشكيلة لإصابات مختلفة، من بينهم مارتن أوديغارد، بوكايو ، بن وايت، غابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسار، غابرييل جيسوس، وفيكتور غيكروس، ما أثّر على الاستقرار الخططي والتوازن البدني للفريق.

وتُعدّ هذه الأرقام امتدادا لما حدث في الموسم الماضي، حين أنهى أرسنال الموسم وفي رصيده 67 إصابة، ليكون ضمن أكثر الأندية تضرّرا.

ورغم تعاقد النادي مع 8 لاعبين في الصيف لتعزيز العمق، فإنّ تكرار الإصابات في مراكز محدّدة، وخصوصا قلب الدفاع والهجوم، بدأ ينعكس على النتائج.

ويسعى أرتيتا لاستغلال فترات التدوير والمباريات الأقل ضغطا، أملًا في استعادة عدد من المصابين وإبطاء هذا المعدّل المقلق قبل المراحل الحاسمة من الموسم.







