اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة

جرى اعتقاله في فجر السبت

أفادت تقارير بريطانية أن لاعبا دوليا يبلغ من العمر 29 عاما، جرى اعتقاله في فجر السبت، وذلك للاشتباه في تورطه في حادثي اعتداء وواقعة تُصنَّف قانونيا ضمن "الإخلال بالنظام العام".

وبحسب ما نقلته هيئة ، فقد قامت الشرطة بإطلاق سراح اللاعب بكفالة ريثما تستكمل التحقيقات وتستمع إلى إفادات إضافية، وأوضحت السلطات أن اللاعب لا يمكن هويته لأسباب قانونية مرتبطة بسير القضية.

وتتابع الشرطة جمع الأدلة المتعلقة بالواقعة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعب أو ممثليه حتى الآن، وتشير التقارير إلى أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الكلمة الفصل ستصدر بعد اكتمال التحقيقات والإجراءات القانونية.









