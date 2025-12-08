الأخبار
اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة

اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة
كرة القدم

2025-12-08 | 00:34
اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة

جرى اعتقاله في وسط لندن فجر السبت

أفادت تقارير بريطانية أن لاعبا دوليا يبلغ من العمر 29 عاما، جرى اعتقاله في وسط لندن فجر السبت، وذلك للاشتباه في تورطه في حادثي اعتداء وواقعة تُصنَّف قانونيا ضمن "الإخلال بالنظام العام".
وبحسب ما نقلته هيئة بي بي سي، فقد قامت الشرطة بإطلاق سراح اللاعب بكفالة ريثما تستكمل التحقيقات وتستمع إلى إفادات إضافية، وأوضحت السلطات أن اللاعب لا يمكن الكشف عن هويته لأسباب قانونية مرتبطة بسير القضية.
وتتابع الشرطة البريطانية جمع الأدلة المتعلقة بالواقعة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعب أو ممثليه حتى الآن، وتشير التقارير إلى أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الكلمة الفصل ستصدر بعد اكتمال التحقيقات والإجراءات القانونية.




اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة

رياضة

كرة القدم

هيئة بي بي سي

الشرطة البريطانية

