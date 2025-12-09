الأخبار
جماهير ليستر تسافر إلى إيطاليا لمشاهدة فاردي، والمكافأة بالانتظار

جماهير ليستر تسافر إلى إيطاليا لمشاهدة فاردي، والمكافأة بالانتظار
كرة القدم

2025-12-09 | 00:28
جماهير ليستر تسافر إلى إيطاليا لمشاهدة فاردي، والمكافأة بالانتظار

يعيش المهاجم الإنجليزي تجربة مختلفة بعد انتقاله إلى الدوري الإيطالي

قامت مجموعة من جماهير ليستر سيتي برحلة طويلة إلى إيطاليا من أجل مشاهدة نجمهم التاريخي جيمي فاردي بقميص ناديه الجديد كريمونيزي، حيث يعيش المهاجم الإنجليزي تجربة مختلفة بعد انتقاله إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم. 
ورغم أن المباراة لم تكن من أهم مباريات الفريق، فإن حضور فاردي على أرض الملعب كان دافعا مهما للجماهير لقطع كل تلك المسافة.
وبعد نهاية اللقاء، كانت المفاجأة السعيدة، حين تمكّن المشجعون من لقاء فاردي شخصيا خارج الملعب، وقد أظهرت مقاطع وصور متداولة على مواقع التواصل لحظات ودّية بين النجم الإنجليزي والجماهير، إذ توقّف للحديث معهم والتقاط الصور وتوقيع القمصان.
هذه اللفتة لاقت إشادة واسعة بين جماهير ليستر، الذين اعتبروا أن فاردي ما زال محافظا على تواضعه وروحه المرحة التي جعلته أحد أكثر اللاعبين شعبية في إنجلترا خلال العقد الأخير، كما أكد كثيرون أن اللقاء شكّل لحظة لن تُنسى بالنسبة لهم بعد سنوات طويلة من تشجيعه داخل إنجلترا وخارجها.



