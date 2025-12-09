الأخبار
حكم قضائي على جوي بارتون بعد إدانته

حكم قضائي على جوي بارتون بعد إدانته
كرة القدم

2025-12-09 | 00:29
حكم قضائي على جوي بارتون بعد إدانته

حصل لاعب مانشستر سيتي على حكمٍ بالسجن لمدة ستة أشهر

حصل لاعب مانشستر سيتي السابق جوي بارتون على حكمٍ بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة "التواصل الخبيث" على خلفية منشورات نشرها عبر منصة إكس، وُصِفت بأنها مسيئة وموجهة ضد إيني أولاوكو وجيريمي فاين ولوسي وورد.
وجاء القرار بعد دراسة مضمون تلك الرسائل التي أثارت جدلاً واسعا في الإعلام البريطاني خلال الأشهر الماضية.
وخلال جلسة المحكمة، أكّد القاضي أنّ منشورات بارتون تجاوزت حدود النقد العام، وتسببت في ضرر معنوي للمستهدفين بها. 
وأوضح أن الحكم الموقوف التنفيذ يهدف إلى ردع بارتون عن تكرار السلوك، مع الإشارة إلى أن القانون البريطاني يتعامل بجدية مع الرسائل الإلكترونية التي تحمل طابع إساءة شخصية أو مضايقات.
من جهته، لم يصدر عن بارتون تعليق مباشر بعد النطق بالحكم، فيما رحّب ممثلو المتضررين بقرار المحكمة، معتبرين أنه يوجّه رسالة واضحة حول المسؤولية القانونية المرتبطة باستخدام منصّات التواصل الاجتماعي، خصوصا من قبل الشخصيات العامة التي تمتلك تأثيرا كبيرا على الجمهور.



