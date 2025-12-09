الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
الحكم على امرأة ابتزّت سون هيونغ مين بالسجن أربع سنوات

كرة القدم

2025-12-09 | 00:30
الحكم على امرأة ابتزّت سون هيونغ مين بالسجن أربع سنوات

أدينت امرأة بابتزاز نجم توتنهام السابق ولوس أنجلوس إف سي الأميركي الحالي

أصدرت محكمة كورية حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق امرأة أدينت بابتزاز نجم توتنهام السابق ولوس أنجلوس إف سي الأميركي الحالي والمنتخب الكوري سون هيونغ مين، بعدما زعمت بشكل كاذب أنها حامل منه، وهدّدته بنشر ادعاءاتها إذا لم يستجب لمطالبها المالية.
وخلصت المحكمة إلى أن الادعاءات كانت مختلقة وغير صحيحة، وأن الهدف منها كان الضغط على اللاعب للحصول على المال.
ووفق التقارير، حصلت المتهمة على ما يقارب 153 ألف جنيه إسترليني من سون خلال فترة الابتزاز، قبل أن تتكشف تفاصيل القضية وتُحال إلى القضاء
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المتهمة مارست ضغوطاً نفسية كبيرة على اللاعب من خلال التهديدات المستمرة، ما سبّب له توتراً ومعاناة نفسية واضحة خلال تلك الفترة.
وأعرب ممثلو اللاعب عن ارتياحهم لصدور الحكم، مؤكدين أهمية حماية الشخصيات العامة من مثل هذه الأساليب، كما أشاد متابعون في كوريا بشجاعة سون في متابعة القضية قانونياً حتى النهاية، معتبرين أن الحكم يحمل رسالة واضحة بأن الابتزاز مهما كان شكله لن يمر من دون مساءلة.



