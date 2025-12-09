يستعدّ لدخول الدوري الكندي مستنسخاً أتلتيك بلباو

مع اقتراب انضمام نادي (FC Supra du Québec) رسميا إلى الدوري الكندي الممتاز
في موسم 2026، بدأ النادي بإثارة الاهتمام بفضل سياسة فريدة في الانتقالات، مستوحاة بشكل واضح من نموذج نادي أتلتيك بلباو
الإسباني.
فبدلًا من البحث عن لاعبين من خارج البلاد، قررت الإدارة اعتماد فلسفة تقوم على التوقيع فقط مع لاعبين من مواليد مقاطعة كيبيك وتطويرهم داخل منظومة النادي.
وتسعى الإدارة من خلال هذا النهج إلى خلق هوية كروية مميزة للنادي الجديد، تماما كما فعل بلباو لعقود عبر الاعتماد على اللاعبين المنتمين إلى إقليم الباسك.
ويؤمن النادي بأن كيبيك تمتلك قاعدة مواهب كبيرة، وأن الاستثمار في اللاعبين المحليين سيمنح الفريق شخصية واضحة وعلاقة عاطفية أقوى مع جماهير المقاطعة
.
ويرى محلّلون أن هذه الخطوة قد تغيّر جزءا من مشهد كرة القدم
في كندا
، لأنها تشجّع على تطوير الأكاديميات المحلية وترفع مستوى المنافسة داخل المقاطعات
.
كما يتوقع أن يصبح النادي مقصدا رئيسيا للمواهب الشابة الباحثة عن فرصة للظهور على المستوى الاحترافي ضمن مشروع طويل الأمد يحمل هوية "كيبكية خالصة
".