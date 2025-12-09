صعود مذهل، من فريق مغمور إلى متصدر الدوري في أربع سنوات

يعيش نادي (LNZ) تشيركاسي واحدة من أكثر القصص إلهاماً في كرة القدم
الأوروبية، بعدما حقق سلسلة ترقيات غير مسبوقة جعلته ينتقل من القاع
إلى القمة في الدوري الأوكراني خلال أربع سنوات فقط.
ففي العام 2021، صعد الفريق من دوري
الدرجة الرابعة، ثم واصل الصعود في العام التالي من الدرجة الثالثة، قبل أن يؤكد قوته ويترقى إلى الدرجة الثانية في العام 2023.
ومع الاستمرار في البناء الإداري والفني، أثبت النادي أن نجاحه لم يكن صدفة، إذ استطاع خلال العام 2025، أن يتصدر الدوري الأوكراني الممتاز
، متقدماً على أندية تاريخية تمتلك خبرة وميزانيات أكبر.
ويرى المحللون أنّ سر هذه الطفرة يعود إلى مزيج من التخطيط الذكي، واستقدام لاعبين شباب مميزين، إضافة إلى جهاز فني نجح في خلق هوية لعب واضحة.
هذا الصعود السريع جعل تشيركاسي محط أنظار الجماهير ووسائل الإعلام في أوكرانيا
وخارجها، خصوصاً مع احتمال تمثيل النادي للبلاد في البطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.
ومع استمرار نتائجه الإيجابية، أصبح النادي مثالاً ملهمًا لكيف يمكن لفريق صغير أن يعيد كتابة تاريخه في فترة زمنية قصيرة للغاية.