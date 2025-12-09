صعود مذهل، من فريق مغمور إلى متصدر الدوري في أربع سنوات

يعيش واحدة من أكثر القصص إلهاماً في الأوروبية

يعيش نادي (LNZ) تشيركاسي واحدة من أكثر القصص إلهاماً في الأوروبية، بعدما حقق سلسلة ترقيات غير مسبوقة جعلته ينتقل من إلى القمة في الدوري الأوكراني خلال أربع سنوات فقط.

ففي العام 2021، صعد الفريق من الدرجة الرابعة، ثم واصل الصعود في العام التالي من الدرجة الثالثة، قبل أن يؤكد قوته ويترقى إلى الدرجة الثانية في العام 2023.

ومع الاستمرار في البناء الإداري والفني، أثبت النادي أن نجاحه لم يكن صدفة، إذ استطاع خلال العام 2025، أن يتصدر الدوري الأوكراني ، متقدماً على أندية تاريخية تمتلك خبرة وميزانيات أكبر.

ويرى المحللون أنّ سر هذه الطفرة يعود إلى مزيج من التخطيط الذكي، واستقدام لاعبين شباب مميزين، إضافة إلى جهاز فني نجح في خلق هوية لعب واضحة.

هذا الصعود السريع جعل تشيركاسي محط أنظار الجماهير ووسائل الإعلام في وخارجها، خصوصاً مع احتمال تمثيل النادي للبلاد في البطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

ومع استمرار نتائجه الإيجابية، أصبح النادي مثالاً ملهمًا لكيف يمكن لفريق صغير أن يعيد كتابة تاريخه في فترة زمنية قصيرة للغاية.







