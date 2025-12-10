الأخبار
كرة القدم

2025-12-10 | 00:16
جول كوندي الأفضل على الإطلاق في برشلونة

دخل الفرنسي جول كوندي سجلّات نادي برشلونة الأوروبية

دخل الفرنسي جول كوندي سجلّات نادي برشلونة الأوروبية بعد تألّقه اللافت في مواجهة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن دوري أبطال أوروبا.
فقد أصبح كوندي أوّل لاعب في تاريخ النادي يسجّل هدفين بضربتي رأس في مباراة واحدة من المسابقة القارية، وهو الذي تحوّل إلى نقطة ثقل هجومية، ووقّع على ثنائية حاسمة منحت ناديه فوزا ثمينا في البطولة.
أرقام كوندي في المباراة تجسّد تأثيره الكبير على مجريات اللقاء، فقد خاض 7 التحامات وفاز في 6 منها، ولامست الكرة قدميه 6 مرات داخل منطقة جزاء الخصم، ما يؤكّد حضوره المستمر في الثلث الهجومي.
كما صنع كوندي ثلاث فرص محققة لزملائه، وكان الأكثر إبداعا في صناعة الفرص في فريقه، إلى جانب قيامه بـ 3 تدخلات ناجحة و2 إبعاد للكرة في المناطق الدفاعية.
هجوما، لم يكتفِ كوندي بتسجيل هدفين من أصل تسديدتين فقط، بل تصدّر لاعبي برشلونة في عدد الأهداف، وعدد الفرص المصنوعة، وعدد التدخلات الناجحة، ليقدّم واحدة من أكمل مبارياته بقميص النادي.



