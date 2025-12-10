فضيحة أموال تهزّ كرة القدم الأرجنتينية

نفذت الشرطة الفدراليّة حملة مداهمات

هزّت فضيحة ماليّة أركان الأرجنتينيّة، بعد تنفيذ الشرطة الفدراليّة حملة مداهمات استهدفت مقرّ اتحاد وما لا يقل عن 17 ناديا من الدرجتين الأولى والثانية، في إطار تحقيق قضائي بشبهات غسل أموال وتهرّب ضريبي مرتبطة بشركة الخدمات المالية "سور فينانساس".

وتم تنفيذ أكثر من 30 مداهمة متزامنة، شملت أيضا مركز تدريب المنتخب الوطني في إيزيزا قرب بوينس آيرس، حيث بحثت عن عقود الرعاية والوثائق الإلكترونية المرتبطة بتعاملات الأندية مع الشركة.

وتُعدّ "سور فينانساس"، المملوكة لرجل الأعمال أرييل فاييخو، راعيا لبطولات وعدد من أندية الدرجتين الأولى والثانية، ما يفتح الباب أمام شبهات تضارب المصالح داخل المنظومة الكروية.

ووفقا لشكوى مقدّمة من وكالة الجمارك والرقابة على الإيرادات، فإنّ حجم العمليّات المشبوهة يصل إلى نحو 560 مليون ، ما يجعل القضية من أضخم ملفات الفساد المالي في تاريخ الكرة الأرجنتينية الحديث.

وتأتي هذه التطوّرات فيما يواجه كلاوديو "تشيكي" تابيا ضغوطا متزايدة من السلطات والرأي العام بشأن شفافية إدارة اللعبة ومستقبل حوكمة الأندية في بلد بطل ، وسط دعوات متنامية لإصلاحات عميقة وتعزيز الرقابة على عقود الرعاية والتمويل، خشية تكرار سيناريوهات الفساد التي طالت كرة القدم العالمية في السنوات .









