فلامنغو بطل ديربي الأميركيتين

بعد فوزه بنتيجة (2-1) على نظيره نادي كروز أزول

تُوِّج نادي فلامنغو البرازيلي بلقب ديربي الأميركيتين - قطر 2025، بعد فوزه بنتيجة (2-1) على نظيره نادي كروز أزول المكسيكي في استاد ، ليسجل انطلاقة قوية استهلّ بها سلسلة المباريات الثلاث الختامية من كأس القارات للأندية – قطر 2025.

وتُعد هذه المباراة الأولى ضمن آخر ثلاث مواجهات من البطولة العالمية التي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة لبطولة كأس العرب – قطر 2025، وشهدت المنطقة المخصصة للمشجعين في محيط الاستاد فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة قبل انطلاق المباراة، ما أضفى أجواء احتفالية على .

ومن المقرر أن يلتقي فلامنغو مع نادي بيراميدز المصري في كأس يوم 13 الجاري على استاد أحمد بن علي، فيما تُختتم البطولة بإقامة القارات للأندية، يوم 17 منه، حيث يجمع مع الفائز من كأس التحدي.







