الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فلامنغو بطل ديربي الأميركيتين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فلامنغو بطل ديربي الأميركيتين
A-
A+

كرة القدم

2025-12-11 | 01:46
فلامنغو بطل ديربي الأميركيتين

بعد فوزه بنتيجة (2-1) على نظيره نادي كروز أزول

تُوِّج نادي فلامنغو البرازيلي بلقب ديربي الأميركيتين - قطر 2025، بعد فوزه بنتيجة (2-1) على نظيره نادي كروز أزول المكسيكي في استاد أحمد بن علي، ليسجل انطلاقة قوية استهلّ بها سلسلة المباريات الثلاث الختامية من كأس القارات للأندية – قطر 2025.
وتُعد هذه المباراة الأولى ضمن آخر ثلاث مواجهات من البطولة العالمية التي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة لبطولة كأس العرب – قطر 2025، وشهدت المنطقة المخصصة للمشجعين في محيط الاستاد فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة قبل انطلاق المباراة، ما أضفى أجواء احتفالية على الحدث.
ومن المقرر أن يلتقي فلامنغو مع نادي بيراميدز المصري في كأس التحدي يوم 13 الجاري على استاد أحمد بن علي، فيما تُختتم البطولة بإقامة نهائي كأس القارات للأندية، يوم 17 منه، حيث يجمع باريس سان جيرمان الفرنسي مع الفائز من كأس التحدي.



مقالات ذات صلة

كأس القارات يُصعّد الحماس: فلامنغو يلتقي كروز آزول في الدوحة
2025-12-06

كأس القارات يُصعّد الحماس: فلامنغو يلتقي كروز آزول في الدوحة

فيديو - جماهير فلامنغو تسلقت الجبل لمشاهدة النهائي
2025-12-01

فيديو - جماهير فلامنغو تسلقت الجبل لمشاهدة النهائي

فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس
2025-11-30

فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما
2025-11-28

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما

فلامنغو بطل ديربي الأميركيتين

رياضة

كرة القدم

فلامنغو

كروز أزول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - نيمار يُبكي مشجّعة لسانتوس
فضيحة أموال تهزّ كرة القدم الأرجنتينية

اقرأ ايضا في كرة القدم

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
01:55

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

مصمم لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم في أنحاء العالم

01:55

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

مصمم لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم في أنحاء العالم

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!
01:54

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا عالم سباقات الجِمال

01:54

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا عالم سباقات الجِمال

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني
01:54

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني

جدّد مساعيه لإقامة مباراة خارج الأراضي الإسبانية

01:54

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني

جدّد مساعيه لإقامة مباراة خارج الأراضي الإسبانية

اخترنا لك
تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
01:55
بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!
01:54
تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني
01:54
غوردون يعادل رقم آلان شيرر القياسي
01:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025