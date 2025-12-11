الأخبار
فيديو - نيمار يُبكي مشجّعة لسانتوس

فيديو - نيمار يُبكي مشجّعة لسانتوس
كرة القدم

2025-12-11 | 01:47
فيديو - نيمار يُبكي مشجّعة لسانتوس

صنع النجم البرازيلي نيمار لحظة إنسانية لافتة

صنع النجم البرازيلي نيمار لحظة إنسانية لافتة مع جماهير سانتوس، بعدما ظهر في مقاطع متداولة وهو يهدي قميصه لإحدى المشجّعات التي لم تتمالك دموعها تأثّرا بالموقف، المشهد بدأ عندما اقترب نيمار من المدرّجات، متجاوبا مع نداءات الجماهير، قبل أن يوجّه تحيّة خاصة لمشجّعة ويمنحها قميصه.
واختصرت اللقطة عمق العلاقة العاطفية بين اللاعب وجماهير ناديه الأم، حيث واصل النجم البرازيلي التفاعل مع أنصار سانتوس، ملوّحا لهم، فيما انشغل عدّة مشجعين بتوثيق الموقف.
هذه اللقطة تُكرّس الصورة الخاصة لنيمار في وعي جماهير سانتوس، ليس فقط كأحد أبرز المواهب التي أنجبتها أكاديمية النادي وواصلت التألق في أوروبا، بل أيضًا كشخصية قريبة من المدرّجات، تدرك قيمة التفاصيل العاطفية بالنسبة للمشجعين. 
كما تعكس المشهدية المحيطة بالواقعة استمرار تأثير نيمار الرمزي في الكرة البرازيلية، وقدرته على صناعة لحظات تبقى عالقة في ذاكرة الجماهير، حتى خارج سياق الأهداف والألقاب.



فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء
2025-11-16
2025-11-16

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء

فيديو - لفتة إنسانية من كوبنهاغن تجاه مشجعين قطعوا 5 آلاف كيلومتر
2025-11-26
2025-11-26

فيديو - لفتة إنسانية من كوبنهاغن تجاه مشجعين قطعوا 5 آلاف كيلومتر

فيديو - طرد لاعب اعتدى على مشجع شتمه
2025-11-06
2025-11-06

فيديو - طرد لاعب اعتدى على مشجع شتمه

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
2025-10-20
2025-10-20

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

آرسنال يحافظ على سجلّه المثالي في دوري أبطال أوروبا
فلامنغو بطل ديربي الأميركيتين

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
01:55

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

مصمم لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم في أنحاء العالم

01:55

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

مصمم لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم في أنحاء العالم

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!
01:54

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا عالم سباقات الجِمال

01:54

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا عالم سباقات الجِمال

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني
01:54

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني

جدّد مساعيه لإقامة مباراة خارج الأراضي الإسبانية

01:54

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني

جدّد مساعيه لإقامة مباراة خارج الأراضي الإسبانية

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
01:55
بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!
01:54
تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني
01:54
غوردون يعادل رقم آلان شيرر القياسي
01:52

