فيديو - نيمار يُبكي مشجّعة لسانتوس

صنع لحظة إنسانية لافتة مع جماهير سانتوس، بعدما ظهر في مقاطع متداولة وهو يهدي قميصه لإحدى المشجّعات التي لم تتمالك دموعها تأثّرا بالموقف، المشهد بدأ عندما اقترب نيمار من المدرّجات، متجاوبا مع نداءات الجماهير، قبل أن يوجّه تحيّة خاصة لمشجّعة ويمنحها قميصه.واختصرت اللقطة عمق العلاقة العاطفية بين اللاعب وجماهير ناديه الأم، حيث واصل النجم البرازيلي التفاعل مع سانتوس، ملوّحا لهم، فيما انشغل عدّة مشجعين بتوثيق الموقف.هذه اللقطة تُكرّس الصورة الخاصة لنيمار في وعي جماهير سانتوس، ليس فقط كأحد أبرز المواهب التي أنجبتها النادي وواصلت التألق في ، بل أيضًا كشخصية قريبة من المدرّجات، تدرك قيمة التفاصيل العاطفية بالنسبة للمشجعين.كما تعكس المشهدية المحيطة بالواقعة استمرار تأثير نيمار الرمزي في البرازيلية، وقدرته على صناعة لحظات تبقى عالقة في ذاكرة الجماهير، حتى خارج سياق الأهداف والألقاب.