4 آب "الحقيقة الضائعة"
لماذا جمّد نوير مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونيخ؟

لماذا جمّد نوير مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونيخ؟
كرة القدم

2025-12-11 | 23:25
لماذا جمّد نوير مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونيخ؟

لن يُحسم مصيره في الوقت القريب

أكد مانويل نوير في مقابلة تلفزيونية حديثة مع قناة "سكاي" الألمانية، أنّ عقده الممتد حتى حزيران - يونيو 2026 لن يُحسم مصيره في الوقت القريب، موضحًا أنّه يحتاج للهدوء والوقت لتقييم حالته البدنية قبل اتخاذ قرار بالاستمرار أو الاكتفاء بما قدّمه حتى الآن، ما وضع إدارة بايرن ميونيخ في موقف ترقّب.
نوير، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي عانى في الأعوام الأخيرة من سلسلة إصابات خطيرة قال إنّ السؤال الأساسي بالنسبة إليه هو: هل من المنطقي أن يواصل على هذا المستوى؟، في إشارة إلى رغبته في عدم التضحية بإرثه الرياضي إن شعر بأنّ جسده لم يعد يتحمّل ضغط المنافسة في القمّة.
وتتجاوز تبعات هذه التصريحات البعد الرياضي البحت، إذ تأتي بعد رحيل توماس مولر، ما يجعل نوير أقدم لاعبي الفريق وحلقة محورية في غرفة الملابس، ورمزا لهوية بايرن الحديثة. 
التقارير الصحفية في ألمانيا تشير إلى أنّ إدارة النادي بدأت بالفعل بدراسة خيارات حارس المستقبل، مع تداول أسماء شابة مرشّحة للخلافة، في وقت يدرك فيه بايرن أنّ قرار قائده سيحدّد شكل التحوّل الجيلي في مركز حراسة المرمى خلال السنوات المقبلة.



