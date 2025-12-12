لماذا جمّد نوير مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونيخ؟

لن يُحسم مصيره في الوقت القريب

أكد مانويل نوير في مقابلة تلفزيونية حديثة مع "سكاي" ، أنّ عقده الممتد حتى حزيران - يونيو 2026 لن يُحسم مصيره في الوقت القريب، موضحًا أنّه يحتاج للهدوء والوقت لتقييم حالته البدنية قبل اتخاذ قرار بالاستمرار أو الاكتفاء بما قدّمه حتى الآن، ما وضع إدارة بايرن ميونيخ في موقف ترقّب.

نوير، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي عانى في الأعوام من سلسلة إصابات خطيرة قال إنّ السؤال الأساسي بالنسبة إليه هو: هل من المنطقي أن يواصل على هذا المستوى؟، في إشارة إلى رغبته في عدم التضحية بإرثه الرياضي إن شعر بأنّ جسده لم يعد يتحمّل ضغط المنافسة في القمّة.

وتتجاوز تبعات هذه التصريحات البعد الرياضي البحت، إذ تأتي بعد رحيل توماس مولر، ما يجعل نوير أقدم لاعبي الفريق وحلقة محورية في غرفة الملابس، ورمزا لهوية بايرن الحديثة.

التقارير الصحفية في تشير إلى أنّ إدارة النادي بدأت بالفعل بدراسة خيارات حارس ، مع تداول أسماء شابة مرشّحة للخلافة، في وقت يدرك فيه بايرن أنّ قرار قائده سيحدّد شكل التحوّل الجيلي في مركز حراسة المرمى خلال السنوات المقبلة.







