إيكاردي يُعرَض على ميلان في سوق الشتاء

إيكاردي يُعرَض على ميلان في سوق الشتاء
كرة القدم

2025-12-11 | 23:24
إيكاردي يُعرَض على ميلان في سوق الشتاء

تزايدت التكهنات حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي

تزايدت التكهنات في إيطاليا حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بعد تقارير صحفية تحدّثت عن عرضه على نادي ميلان تمهيدا لانتقال محتمل في سوق انتقالات كانون الثاني - يناير المقبل. 
ونقل عن الصحفي الإيطالي الموثوق ماتيو موريتّو أنّ غلطة سراي التركي وافق على فتح باب المفاوضات مع أندية مهتمّة، ومنها ميلان، في ظل تراجع دور إيكاردي منذ وصول النيجيري فيكتور أوسيمين واستحواذه على المركز الأساسي في الهجوم، رغم تسجيل المهاجم الأرجنتيني 7 أهداف في 14 مباراة في الدوري هذا الموسم.
ويدرس ميلان، الذي يعاني من تذبذب في أداء خطّه الهجومي خلال الفترة الأخيرة، خيار التعاقد مع إيكاردي لتعويض ضعف مردود بعض المهاجمين حاليًا، والاستفادة في الوقت نفسه من اقتراب عقده من نهايته، ما قد يُسهِّل التوصّل إلى صفقة أقلّ كلفة من صفقات نجوم الصف الأوّل في السوق. 
وتؤكّد المصادر أنّ اسم إيكاردي مطروح على طاولة "الروسونيري"، وإن لم يُصنَّف بعد كخيار أوّل، لكنّ مجرّد فتح القناة مع غلطة سراي يعكس استعداد الناديين لبحث صيغة انتقال محتملة في الشتاء، بين إعارة مع خيار شراء أو صفقة دائمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة قبل فتح نافذة الانتقالات رسميا.



إيكاردي يُعرَض على ميلان في سوق الشتاء

