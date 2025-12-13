الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

"تيثر" تُزايد لشراء يوفنتوس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;تيثر&quot; تُزايد لشراء يوفنتوس
A-
A+

كرة القدم

2025-12-12 | 23:49
"تيثر" تُزايد لشراء يوفنتوس

دخلت ملكية يوفنتوس منعطفا لافتا

دخلت ملكية يوفنتوس منعطفا لافتا، بعدما أعلنت مجموعة العملات الرقمية "تيثر" أنها قدّمت عرضا نقديا بالكامل إلى شركة "إكسور" لشراء حصتها المسيطرة في النادي، والتي تمثل 65.4% من رأس المال.
وبحسب البيان المنسوب إلى "تيثر"، يتضمن العرض شراء كامل حصة "إكسور" على أن يُستكمل المسار عبر عرض شراء عام لبقية أسهم يوفنتوس بالسعر نفسه المقترح على "إكسور"، من دون الكشف عن قيمة السهم أو إجمالي المبلغ المعروض. 
كما تعهّدت المجموعة بضخ استثمار يصل إلى 1 مليار يورو لدعم النادي في حال إتمام الاستحواذ، فيما شدّدت مصادر "إكسور" على أنّ عائلة أنييلي لا تنوي بيع يوفنتوس لتيثر أو لأي طرف آخر، في موقف ينسجم مع تصريحات سابقة لرئيس "إكسور" جون إلكان خلال تشرين الثاني - نوفمبر عن التمسك بالملكية.
وتملك "تيثر" أصلًا أكثر من 10% من أسهم النادي هذا العام، ما يجعلها ثاني أكبر المساهمين بعد "إكسور"، بينما تعود علاقة عائلة أنييلي بيوفنتوس إلى عام 1923.



مقالات ذات صلة

فرنسا قلقة من اسرائيل: تزايد العمليات في لبنان؟ (النهار) ​
2025-11-13

فرنسا قلقة من اسرائيل: تزايد العمليات في لبنان؟ (النهار) ​

يامال يخطط لشراء قصر بيكيه والسير على خطاه
2025-10-28

يامال يخطط لشراء قصر بيكيه والسير على خطاه

يِلدِز يُوقِّع أسبوع الأحلام مع يوفنتوس
2025-12-02

يِلدِز يُوقِّع أسبوع الأحلام مع يوفنتوس

فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً
2025-10-20

فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً

"تيثر" تُزايد لشراء يوفنتوس

رياضة

كرة القدم

تيثر

إكسور

يوفنتوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فليك يرفض "سكر" الصدارة
مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - انتقل من نيبال الى الهند لمشاهدة ميسي
00:46

فيديو - انتقل من نيبال الى الهند لمشاهدة ميسي

من نيبال إلى الهند خصيصا من أجل مشاهدة قدوته الكروية

00:46

فيديو - انتقل من نيبال الى الهند لمشاهدة ميسي

من نيبال إلى الهند خصيصا من أجل مشاهدة قدوته الكروية

فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند
00:10

فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند

تمثال حديدي ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 21 متراً

00:10

فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند

تمثال حديدي ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 21 متراً

احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025
00:09

احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025

عشرات الآلاف من المشجعين في أجواء احتفالية

00:09

احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025

عشرات الآلاف من المشجعين في أجواء احتفالية

اخترنا لك
فيديو - انتقل من نيبال الى الهند لمشاهدة ميسي
00:46
فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند
00:10
احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025
00:09
انطلاق برنامج الرصد والمراقبة في كأس العرب - قطر 2025
00:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025