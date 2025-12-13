"تيثر" تُزايد لشراء يوفنتوس

دخلت ملكية يوفنتوس
منعطفا لافتا، بعدما أعلنت مجموعة العملات الرقمية "تيثر" أنها قدّمت عرضا نقديا بالكامل إلى شركة "إكسور" لشراء حصتها المسيطرة في النادي، والتي تمثل 65.4% من رأس المال
.
وبحسب البيان المنسوب إلى "تيثر"، يتضمن العرض
شراء كامل حصة "إكسور" على أن يُستكمل المسار عبر عرض شراء عام لبقية أسهم يوفنتوس بالسعر نفسه المقترح على "إكسور"، من دون الكشف عن
قيمة السهم أو إجمالي المبلغ المعروض.
كما تعهّدت المجموعة بضخ استثمار يصل إلى 1 مليار يورو
لدعم النادي في حال إتمام الاستحواذ، فيما شدّدت مصادر "إكسور" على أنّ عائلة أنييلي لا تنوي بيع يوفنتوس لتيثر أو لأي طرف آخر، في موقف ينسجم مع تصريحات سابقة لرئيس "إكسور" جون إلكان خلال تشرين الثاني - نوفمبر عن التمسك بالملكية.
وتملك "تيثر" أصلًا أكثر من 10% من أسهم النادي هذا العام، ما يجعلها ثاني أكبر المساهمين بعد "إكسور"، بينما تعود علاقة عائلة أنييلي بيوفنتوس إلى عام 1923.