الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان
A-
A+

كرة القدم

2025-12-12 | 23:47
مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان

خسر كليان مبابي جولةً جديدة في نزاعه القضائي

خسر كليان مبابي جولةً جديدة في نزاعه القضائي مع نادي باريس سان جيرمان، بعدما رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعن الذي تقدّم به اللاعب ضد قرارٍ سابق يتعلّق برفع الحجز التحفّظي عن مبالغ كانت قد جُمّدت على حسابات النادي خلال مسار القضية.
ووفق ما تداولته تقارير إعلامية فرنسية، فإن قرار محكمة الاستئناف جاء لصالح باريس سان جيرمان، ما يعني تثبيت نتيجة المسار الإجرائي الذي كان مبابي يسعى عبره إلى إعادة تفعيل إجراءات الحجز.
وبحسب المصادر ذاتها، ألزمت المحكمة مبابي بدفع 3,000 يورو ضمن مصاريف التقاضي المرتبطة بهذا الإجراء. 
وتعود خلفية الملف إلى مطالبة مبابي بمستحقات مالية تُقدَّر بنحو 55 مليون يورو مرتبطة برواتب ومكافآت يقول إنّها غير مدفوعة من الموسم الأخير له مع النادي، وهو ما دفع فريقه القانوني سابقا إلى اللجوء للحجز التحفّظي، قبل أن تُرفع هذه الإجراءات في حكم صدر في 26 أيار - مايو 2025.
ورغم خسارة الاستئناف، يبقى النزاع المالي الأوسع بين الطرفين مفتوحا ضمن مسار محكمة العمل في باريس، حيث تستمر المرافعات حول أصل المطالبات وحجمها والالتزامات التعاقدية المتنازع عليها.



مقالات ذات صلة

دعوى مبابي ضد سان جيرمان تصل إلى القضاء الفرنسي
2025-11-18

دعوى مبابي ضد سان جيرمان تصل إلى القضاء الفرنسي

فيديو - إنريكي يبتكر "الشاشة العملاقة" في تدريبات باريس سان جيرمان
2025-12-05

فيديو - إنريكي يبتكر "الشاشة العملاقة" في تدريبات باريس سان جيرمان

نجوم باريس سان جيرمان يتألقون ويكتسحون الجوائز العالمية
2025-11-22

نجوم باريس سان جيرمان يتألقون ويكتسحون الجوائز العالمية

فيديو - فرحة لاعبي أكاديمية باريس سان جيرمان بمايولو
2025-10-01

فيديو - فرحة لاعبي أكاديمية باريس سان جيرمان بمايولو

مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان

رياضة

كرة القدم

كليان مبابي

باريس سان جيرمان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"تيثر" تُزايد لشراء يوفنتوس
فيديو - حريق متعمّد يدمّر مدرج نادي هاكا الفنلندي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - انتقل من نيبال الى الهند لمشاهدة ميسي
00:46

فيديو - انتقل من نيبال الى الهند لمشاهدة ميسي

من نيبال إلى الهند خصيصا من أجل مشاهدة قدوته الكروية

00:46

فيديو - انتقل من نيبال الى الهند لمشاهدة ميسي

من نيبال إلى الهند خصيصا من أجل مشاهدة قدوته الكروية

فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند
00:10

فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند

تمثال حديدي ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 21 متراً

00:10

فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند

تمثال حديدي ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 21 متراً

احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025
00:09

احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025

عشرات الآلاف من المشجعين في أجواء احتفالية

00:09

احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025

عشرات الآلاف من المشجعين في أجواء احتفالية

اخترنا لك
فيديو - انتقل من نيبال الى الهند لمشاهدة ميسي
00:46
فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند
00:10
احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025
00:09
انطلاق برنامج الرصد والمراقبة في كأس العرب - قطر 2025
00:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025