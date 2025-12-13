مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان

خسر كليان مبابي جولةً في نزاعه القضائي

خسر كليان مبابي جولةً في نزاعه القضائي مع ، بعدما رفضت في الطعن الذي تقدّم به اللاعب ضد قرارٍ سابق يتعلّق برفع الحجز التحفّظي عن مبالغ كانت قد جُمّدت على حسابات النادي خلال مسار القضية.

ووفق ما تداولته تقارير إعلامية فرنسية، فإن قرار محكمة جاء لصالح ، ما يعني تثبيت نتيجة المسار الإجرائي الذي كان مبابي يسعى عبره إلى إعادة تفعيل إجراءات الحجز.

وبحسب المصادر ذاتها، ألزمت المحكمة مبابي بدفع 3,000 ضمن مصاريف التقاضي المرتبطة بهذا الإجراء.

وتعود خلفية الملف إلى مطالبة مبابي بمستحقات مالية تُقدَّر بنحو 55 مليون يورو مرتبطة برواتب ومكافآت يقول إنّها غير مدفوعة من الموسم الأخير له مع النادي، وهو ما دفع فريقه القانوني سابقا إلى اللجوء للحجز التحفّظي، قبل أن تُرفع هذه الإجراءات في حكم صدر في 26 أيار - 2025.

ورغم خسارة الاستئناف، يبقى النزاع المالي الأوسع بين الطرفين مفتوحا ضمن مسار محكمة العمل في باريس، حيث تستمر المرافعات حول أصل المطالبات وحجمها والالتزامات التعاقدية المتنازع عليها.







