مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان

خسر كليان مبابي جولةً جديدة
في نزاعه القضائي مع نادي باريس سان جيرمان
، بعدما رفضت محكمة الاستئناف
في باريس
الطعن الذي تقدّم به اللاعب ضد قرارٍ سابق يتعلّق برفع الحجز التحفّظي عن مبالغ كانت قد جُمّدت على حسابات النادي خلال مسار القضية.
ووفق ما تداولته تقارير إعلامية فرنسية، فإن قرار محكمة الاستئناف
جاء لصالح باريس سان جيرمان
، ما يعني تثبيت نتيجة المسار الإجرائي الذي كان مبابي يسعى عبره إلى إعادة تفعيل إجراءات الحجز.
وبحسب المصادر ذاتها، ألزمت المحكمة مبابي بدفع 3,000 يورو
ضمن مصاريف التقاضي المرتبطة بهذا الإجراء.
وتعود خلفية الملف إلى مطالبة مبابي بمستحقات مالية تُقدَّر بنحو 55 مليون يورو مرتبطة برواتب ومكافآت يقول إنّها غير مدفوعة من الموسم الأخير له مع النادي، وهو ما دفع فريقه القانوني سابقا إلى اللجوء للحجز التحفّظي، قبل أن تُرفع هذه الإجراءات في حكم صدر في 26 أيار - مايو
2025.
ورغم خسارة الاستئناف، يبقى النزاع المالي الأوسع بين الطرفين مفتوحا ضمن مسار محكمة العمل في باريس، حيث تستمر المرافعات حول أصل المطالبات وحجمها والالتزامات التعاقدية المتنازع عليها.