4 آب "الحقيقة الضائعة"
فليك يرفض "سكر" الصدارة

فليك يرفض &quot;سكر&quot; الصدارة
كرة القدم

2025-12-12 | 23:50
فليك يرفض "سكر" الصدارة

قلّل فليك من أهمية تقدّم برشلونة في صدارة الدوري الإسباني

قلّل هانزي فليك من أهمية تقدّم برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، رغم اتساع الفارق إلى 4 نقاط عن ريال مدريد، معتبرًا أن الاختبار الحقيقي هو الحفاظ على التركيز حتى نهاية الموسم.
وقال المدرب الألماني إن الطريق لا يزال طويلًا، مشددا على أن شهر كانون الأوّل - ديسمبر لا يمنح أي ضمانات، وأن الحكم النهائي يكون عند خط النهاية لا في جدول منتصف الموسم.
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 40 نقطة من 16 مباراة، فيما يمرّ ريال مدريد بفترة تراجع بعدما حقق فوزين فقط في آخر 8 مباريات في جميع المسابقات. 
ويستقبل برشلونة أوساسونا صاحب المركز 15 وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد عودة رافينيا وبيدري، اللذين لعبا دورا مؤثرا في الفوز الأوروبي على آينتراخت فرانكفورت (2-1) الثلاثاء، وهو الانتصار الرابع تواليا لبرشلونة في كل البطولات.
ورغم النتائج، يتواصل الجدل حول حراسة المرمى، حيث جرى ضم مارك-أندريه تير شتيغن (33 عاما) الى القائمة أمام فرانكفورت لكنه بقي على الدكة، وهو لم يشارك هذا الموسم بسبب إصابة في الظهر منذ تموز – يوليو.
ودخل اللاعب في خلاف مع النادي شمل سحب شارة القيادة لفترة وجيزة، وفي غيابه، ثبّت فليك جوان غارسيا كخيار أول بعد 13 مشاركة، مؤكدًا أنه "الرقم 1" بلا نقاش.



