احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025

عشرات الآلاف من المشجعين في أجواء احتفالية

استقبلت مناطق المشجعين لبطولة كأس العرب - قطر 2025،️ عشرات الآلاف من المشجعين في أجواء احتفالية جمعت الزوار في مساحة نابضة بالحياة عكست وحدة الثقافة وتنوّعها.

وتنتشر هذه المناطق في محيط الاستادات الستة المستضيفة للبطولة، لتتيح للمشجعين الاستمتاع بتجارب ثقافية غنية تشمل عروضاً فلكلورية وفنية، إضافة إلى مأكولات قدمتها مطاعم محلية تمثل مختلف مطابخ المنطقة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المحلي، أتاحت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الفرصة لأكثر من 77 مشروعاً محلياً في قطاع الأغذية للمشاركة في مناطق المشجعين، عبر توفير مساحات مجانية تُمكّنهم من تقديم منتجاتهم للجماهير.

وقال حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للتسويق والترويج والشؤون التجارية، اللجنة المحلية المنظمة "تتجاوز بطولة كأس العرب حدود كرة القدم؛ فهي منصة تحتفي بمواهب منطقتنا وثقافتها. وتُعد مناطق المشجعين نبض البطولة، لما تعكسه من تنوع وغنى ثقافي للعالم ، ونرى في هذه المبادرة فرصة مميزة لدعم المشاريع المحلية التي تؤدي دوراً مهماً في تعزيز التجارب الجماهيرية".

من جهتها، أكدت سحاب يوسف من "مطبخ عنبرة"، أن مشاركتهم في البطولة فرصة لإبراز النكهات العربية المتنوعة "وجود مشروع صغير مثل مشروعنا في حدث كبير ككأس العرب يمنح مطاعم مثلنا فرصة حقيقية للظهور".

وأضافت "نحن متحمسون لتقديم النكهات الشامية للجماهير العربية. فلا تكتمل الاحتفالات دون طعام جيد، ونحن هنا لنحتفل كعائلة واحدة".

وبدوره، أعرب علاء الدين إبراهيم، وهو مدير مطعم " للأكل الشعبي المصري، عن سعادته بالمشاركة قائلاً " منظم بشكل رائع والجميع يعيش أجواء من السعادة. أشكر قطر والقائمين على البطولة لاستضافة كأس العرب الذي يحتفي بثقافتنا ويجمعنا معاً، ونحن فخورون بالمساهمة في هذه التجربة، وإتاحة الفرصة للمشجعين لتذوق نكهات منطقتنا".

ولم تقتصر تجربة مناطق المشجعين على المأكولات فحسب، إذ جمعت البطولة عشرات الفنانين من مختلف البلدان العربية الذين أضفوا أجواءً احتفالية من خلال عروض موسيقية ورقصات شعبية وفنون تراثية تعكس هوية كل دولة مشاركة.

فقد شهدت مرحلة وحدها تقديم 103 عروض فنية متنوعة شارك فيها أكثر من 686 فناناً من أنحاء العربي.

وقال الفنان الأردني العتيري، قائد فرقة السلام الفنية "أود أن أشكر قطر على استضافة بطولات مثل كأس العرب التي تمنح العالم فرصة لرؤية جمال منطقتنا وشعوبها. من الرائع رؤية المشجعين وهم متجمعين ومحتفلين قبل المباريات، وهذا ما يجعل هذه البطولة لا تُنسى".





