انطلاق برنامج الرصد والمراقبة في كأس العرب - قطر 2025

بمشاركة 55 ممثلاً من اتحادات كرة القدم من أنحاء

انطلق برنامج الرصد والمراقبة في كأس العرب - قطر 2025، بمشاركة 55 ممثلاً من اتحادات كرة القدم من أنحاء في برنامج مكثف لمدة خمسة أيام.

ويُنظم هذا البرنامج لتبادل المعرفة من قبل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد القطري لكر ة القدم، في إطار الجهود المستمرة لتبادل الدروس المستفادة والرؤى القيّمة من التجربة الواسعة لدولة قطر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وسيكتسب المشاركون في البرنامج خبرة مباشرة من فرق العمليات التشغيلية التابعة للجنة المحلية المنظمة في مختلف المجالات، بدءاً من إصدار التذاكر ووصولاً إلى الخدمات الطبية والأمنية ومنح حقوق التسويق، وغيرها من المجالات.

وسيشمل ذلك زيارات إلى المواقع الرئيسية للبطولة، بما في ذلك الاستادات ومواقع التدريب والمركز الإعلامي ومركز تسليم التصاريح.

وقال جاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة للبطولة "يأتي تنظيمنا للبرنامج تلبية لرغبة عدد من الاتحادات من حول العالم للاستفادة من التجربة القطرية في استضافة الفعاليات الكبرى، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به دولياً بعد تحقيق العديد من النجاحات في قطاعي الرياضة والترفيه".

وأضاف "تواصل دولة قطر وضع معايير في تقديم تجارب لا تُنسى للمشجعين واللاعبين على حد سواء، ونحرص دائماً على مشاركة خبراتنا مع زملائنا في صناعة الرياضة واستضافة البطولات والأحداث الكبرى كجزء من جهودنا لضمان إرث مستدام في مختلف القطاعات، حيث يشكل الإرث ركيزة أساسية في نهجنا لتنظيم واستضافة الفعاليات".

ومنذ استضافة كأس العالم - قطر 2022، والتي تعد النسخة الأفضل في تاريخ البطولة العالمية، احتضنت قطر عدداً من الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك كأس آسيا 2023.

ومؤخراً، استضافت البلاد أول نسخة من كأس العالم تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخباً، مع نموذج استضافة فريد من نوعه للمباريات التي أقيمت في منطقة واحدة والتي بلغ عددها 104 مباراة.

إضافة إلى ذلك، تستضيف قطر المباريات الثلاثة في كأس القارات للأندية 2025 خلال أيام الراحة في كأس العرب المنعقدة حالياً، ما يبرز القدرات التنظيمية الاستثنائية للبلاد وثقة مجتمع كرة القدم الدولي في قدرتها على استضافة بطولات عالمية المستوى في الفترة نفسها.

ومن ضمن المشاركين في البرنامج نتاشا النبر، مسؤولة المسابقات في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وتعليقاً على مشاركتها، قالت "يسرني التواجد في دولة قطر والمشاركة في هذه الفرصة القيّمة لتبادل المعرفة، فقد استضافت قطر وبنجاح كبير العديد من البطولات، وفي صدارتها كأس العالم 2022، التي تعتبر من أفضل نسخ البطولة حتى الآن".

وأضافت "من خلال التعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لكاس العرب، تمكّنا من فهم الجوانب التشغيلية المختلفة للبطولة بشكل أفضل، وكيفية تعاون مختلف الجهات المعنية لإنجاح الحدث الرياضي، وسأنقل هذه المعلومات القيّمة إلى اتحادنا للاستفادة منها في استضافة البطولات المقبلة."

من جانبه أشار نورمان جوانجوادزا، رئيس قسم المالية والإدارة في اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، أن قدرة دولة قطر على استضافة العديد من الأحداث الرياضية في وقت واحد، جعلت الدولة وجهة رياضية عالمية رائدة.

وتابع "أثبتت قطر مرة أخرى أنها تمتلك كفاءة عالية في استضافة البطولات الكبرى، مع استضافتها لكأس العالم تحت 17 سنة وكأس العرب. من خلال هذا البرنامج، تعلمت أن التخطيط الناجح يؤدي إلى نجاح استضافة البطولات الكبرى، خاصة في مجالات التوريد والنقل وإدارة الموارد. أتطلع إلى تطبيق الدروس المستفادة من البرنامج في تنظيم البطولات في المستقبل".

أما إدنا نيسولا، عضو لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد جزر ماريانا الشمالية لكرة القدم، فقد منحها البرنامج منظوراً جديداً حول استراتيجيات تحسين تجربة المشجعين.

وقالت في هذا السياق "من الرائع التواجد في قطر. نشهد موسماً كروياً حافلاً في البلاد، ما يتيح لنا فرصة فريدة لمعرفة ما يجري وراء الكواليس عند تنظيم حدث رياضي ضخم. أنا حريصة على معرفة المزيد حول تحسين تجربة المشجعين من خلال استراتيجيات التسويق والفعاليات الشاملة للجنة المحلية المنظمة، والتي تحقق نجاحاً استثنائياً في كل بطولة."

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، استضافت اللجنة المحلية المنظمة أعضاءً من بطولتي كأس آسيا - 2027، وكأس العالم - السعودية 2034، في برنامج مماثل، حيث أتيحت الفرصة لمنظمي البطولة للاستفادة من النجاح الباهر الذي حققته قطر في استضافة أول نسخة من كأس العالم في العالم والمنطقة.





