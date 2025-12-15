كأس العرب: الأردن يقابل السعودية في نصف النهائي

يسعى المنتخب السعودي الى بلوغ النهائي الرابع في مسيرته

يسعى المنتخب السعودي الى بلوغ النهائي الرابع في مسيرته عندما يواجه منتخب الأردن في نصف نهائي كأس العرب، فيما يريد "النشامى" الوصول الى النهائي الأول في تاريخهم.

فعلى ملعب البيت، يلتقي منتخبا الأردن مع ، وهما المتأهلان إلى مونديال الصيف المقبل، ويفتقد "النشامى" إلى خدمات ثلاث نجوم مؤثرين هم التعمري (رين الفرنسي) ويزن العرب (سيؤول الكوري الجنوبي) بسبب إقامة كأس العرب خارج أيام فيفا، ويزن النعيمات نتيجة تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي خلال الفوز على (1-0) في ربع النهائي.

وقال مدافع الأردن أبو حشيش في حديث لفرانس برس "وصلنا إلى نصف النهائي عن جدارة واستحقاق وليس بالصدفة، وأتمنى في مباراة السعودية أن نكون على الموعد وأن نقدم أداء يليق بالمنتخب الأردني".

ويتوقع أن يستعين سلامي بالشاب عودة الفاخوري لتعويض النعيمات، الى جانب محمود مرضي وعلي علوان هداف البطولة برصيد 4 أهداف، فيما يدخل المنتخب السعودي المباراة بصفوف مكتملة تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، والنجوم محمد كنو (3 أهداف) وسالم الدوسري وفراس البريكان.

وقال رينارد إنه يعرف "جيدا قوة الأردن الذي سيكون خصما صعبا وسنحلّل أداءه بدقة من أجل الفوز"، وقال كنو "حضرنا إلى الدوحة لحصد اللقب، بالتالي كان الأهم أمام منتخب حصد بطاقة التأهل، وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا بها لتفاديها في مواجهة نصف النهائي".





