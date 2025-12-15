كأس العرب: المغرب تواجه الإمارات في نصف النهائي

يلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب عصر (4.30 بتوقيت بيروت) على استاد الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب – قطر 2025.

ويتوقع أن تأتي المواجهة بين الطرفين حافلة بندية كبيرة وذات قيمة تنافسية عالية، حيث يسعى كل منتخب للاقتراب من التتويج باللقب والبحث عن تحقيق إنجاز جديد عبر خطف بطاقة التأهل إلى الدور النهائي.

وبلغ منتخب المغرب نصف النهائي بعد تجاوزه نظيره السوري بهدف دون رد في ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط عقب الفوز على منتخب جزر القمر (3-1) والتعادل مع عمان سلباً والفوز على المنتخب السعودي (1-0).

ويبحث منتخب المغرب عن التتويج للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصد اللقب للمرة الأولى في نسخة 2012 التي جرت في عندما تغلب على نظيره الليبي بركلات الترجيح (3-1)، ويعول المدرب طارق السكتيوي على مجموعة من اللاعبين الذين قدموا أداء عاليا، على غرار البركاوي وطارق تيسودالي وسفيان بوفتيني وأمين زحزوح وأسامة طنان.

أما المنتخب ، فيسعى في ظهوره الثالث بالبطولة بعد نسختي 1998 و2021 إلى بلوغ النهائي لأول مرة في تاريخه، بعدما هزم حامل اللقب الجزائري في ربع النهائي بركلات الترجيح، بعدما تجاوز مرحلة المجموعة ثانيا في مجموعته الثالثة، اثر الخسارة أمام (1-2) والتعادل مع مصر (1-1) والفوز على (3-1).

ويعول الروماني كوزمين أولاريو المنتخب الإماراتي على مجموعة من الأسماء التي تألقت بشكل كبير في المباريات الماضية على غرار يحيى الغساني ونيكولاس خيمنيز وعلي نادر والحارس حمد المقبالي.





