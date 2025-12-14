اعتقال يوقف مباراة قبل صافرة البداية

توقّفت مباراة في كرة القدم الإنجليزية
خارج إطار الدرجات المحترفة، كانت مقرّرة بين ويلينغ يونايتد
وبوتيرز بار تاون
، قبل انطلاقها رسميا، عقب "حادثة خطِرة" وقعت في محيط الفريق الضيف وأدّت إلى تدخل الشرطة وتعليق اللقاء.
فقد جرى اعتقال شخص على خلفية مشادّة سبقت صافرة البداية، تزامنا مع حاجة مدرب
بوتيرز بار تاون سامي مور إلى تلقي رعاية طبية.
كما حضرت الشرطة إلى الملعب، ما جعل استكمال الإجراءات التنظيمية للمباراة غير ممكن في ذلك التوقيت، مع تأكيد دعم النادي لمدربه خلال تلقيه العلاج، فيما اكتفى ويلينغ يونايتد بإعلان تأجيل المباراة من دون تفاصيل إضافية، في مؤشر إلى حساسية الملف لحين اكتمال التحقيقات.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على تحديات إدارة الأمن
في مباريات الدرجات الدنيا
، حيث الموارد أقل، وأي احتكاك قد يتحول سريعا إلى أزمة تُربك الأندية والاتحاد والشرطة، وتفرض أولوية حماية الأفراد قبل أي قرار رياضي
.