الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
فيديو - بعد يوم واحد فقط .. فرنانديز يحطّم رقم إيكيتيكي

فيديو - بعد يوم واحد فقط .. فرنانديز يحطّم رقم إيكيتيكي
كرة القدم

2025-12-15 | 00:08
فيديو - بعد يوم واحد فقط .. فرنانديز يحطّم رقم إيكيتيكي

أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26

سجّل لاعب وسط وست هام، البرتغالي ماتيوس فرنانديز (21 عاما) أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26 حتى الآن، بعدما هزّ شباك أستون فيلا في افتتاح مباراة الفريقين على ملعب لندن ستاديوم.
ووفق التوقيت الرسمي المنشور عبر رابطة الدوري، جاء الهدف بعد نحو 30 ثانية، ليصبح الأسرع هذا الموسم.
هذا الهدف السريع، أنهى رقمًا قياسيّا صمد أقل من 24 ساعة، وكان قد حققه السبت المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي حين سجّل لليفربول بعد 46 ثانية فقط من الفوز (2-0) على برايتون على ملعب أنفيلد.
وبينما انصبّ التركيز على هدف فرنانديز القياسي المبكر، شهدت مواجهة وست هام وأستون فيلا سيناريو متقلبا انتهى بفوز فيلا (3-2)، ليبقى ثالث الترتيب برصيد 33 نقطة، بفرق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، وثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر.


