فيديو - بعد يوم واحد فقط .. فرنانديز يحطّم رقم إيكيتيكي

سجّل لاعب وسط وست هام، البرتغالي ماتيوس فرنانديز (21 عاما) أسرع هدف في لموسم 2025-26 حتى الآن، بعدما هزّ شباك أستون في افتتاح مباراة الفريقين على ملعب ستاديوم.ووفق التوقيت الرسمي المنشور عبر رابطة الدوري، جاء الهدف بعد نحو 30 ثانية، ليصبح الأسرع هذا الموسم.هذا الهدف السريع، أنهى رقمًا قياسيّا صمد أقل من 24 ساعة، وكان قد حققه السبت المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي حين سجّل لليفربول بعد 46 ثانية فقط من الفوز (2-0) على برايتون على ملعب أنفيلد.وبينما انصبّ التركيز على هدف فرنانديز القياسي المبكر، شهدت مواجهة وست هام وأستون فيلا سيناريو متقلبا انتهى بفوز فيلا (3-2)، ليبقى ثالث الترتيب برصيد 33 نقطة، بفرق نقطة عن الثاني، وثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر.