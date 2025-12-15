عاجل
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
البقاع
8 o
AlJadeedTv
الجنوب
16 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
13 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - عنف جماهيري يُشوّه مباراة إنتر ميلان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - عنف جماهيري يُشوّه مباراة إنتر ميلان
A-
A+

كرة القدم

2025-12-15 | 00:09
فيديو - عنف جماهيري يُشوّه مباراة إنتر ميلان

اندلعت اشتباكات في محيط الاستاد بين بعض مشجعي الفريقين

شهدت مباراة إنتر ميلان ومضيفه جنوى في الدوري الإيطالي على ملعب لويجي فيرّاريس أجواءً متوترة قبل صافرة البداية، بعدما اندلعت اشتباكات في محيط الاستاد بين بعض مشجعي الفريقين، ما استدعى تدخل شرطة مكافحة الشغب لاحتواء الموقف. 
ووفق ما أوردته تقارير محلية، بدأت الشرارة حين ألقى بعض مشجعي جنوى مقذوفات باتجاه جماهير إنتر في منطقة مخصّصة، قبل أن تتسع الأحداث وتتطور إلى مواجهات إضافية مع قوات الأمن، تخللتها حرائق طالت حاويات قمامة ومركبات. 
كما جرى تداول مقاطع على وسائل التواصل تُظهر ألسنة لهب قرب مركبات للشرطة، وسط استخدام السلطات للغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات، وأُفيد بإصابة شخصين نتيجة الفوضى، قبل أن تؤكد الشرطة استعادة النظام قبيل انطلاق اللقاء.
ورغم أن إنتر وجنوى لا يُعدّان من الخصوم التقليديين، فإن التوترات خارج الملعب خطفت الأضواء قبل انطلاق اللقاء، الذي انتهى بفوز إنتر (2-1) ليعتلي الصدارة، إذ سجّل يان بيسيك بعد 6 دقائق، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يقلّص فيتينيا الفارق في الدقيقة 68.
وجاء الانتصار بعد خسارة إنتر أوروبيا أمام ليفربول، ليرفع رصيده الى 33 نقطة، ويتقدم بفرق نقطة عن ميلان، ونقطتين على نابولي، فيما بقي جنوى في المركز 16 مبتعدا بنقطتين عن منطقة الهبوط.



مقالات ذات صلة

مأساة مقتل مُسنّ تُربك إنتر ميلان
2025-10-29

مأساة مقتل مُسنّ تُربك إنتر ميلان

أخيراً .. ميلان وإنتر يمتلكان سان سيرو
2025-11-06

أخيراً .. ميلان وإنتر يمتلكان سان سيرو

فيديو - غوارديولا يحثّ جماهير برشلونة على حضور مباراة دعماً لفلسطين
2025-11-14

فيديو - غوارديولا يحثّ جماهير برشلونة على حضور مباراة دعماً لفلسطين

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي إلى انتصار جديد
2025-10-24

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي إلى انتصار جديد

فيديو - عنف جماهيري يُشوّه مباراة إنتر ميلان

رياضة

كرة القدم

إنتر ميلان

جنوى

الدوري الإيطالي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - بعد انتظار دام 12 عاماً، سانت ميرين بطل كأس الرابطة
فيديو - بعد يوم واحد فقط .. فرنانديز يحطّم رقم إيكيتيكي

اقرأ ايضا في كرة القدم

بيدري يُسقط رقم ميسي التاريخي
00:13

بيدري يُسقط رقم ميسي التاريخي

أسقط بيدري رقما ظلّ مرتبطا باسم ليونيل ميسي في تاريخ برشلونة

00:13

بيدري يُسقط رقم ميسي التاريخي

أسقط بيدري رقما ظلّ مرتبطا باسم ليونيل ميسي في تاريخ برشلونة

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة
00:12

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة

مشهدٍ احتفاليّ رائع قبل صافرة البداية

00:12

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة

مشهدٍ احتفاليّ رائع قبل صافرة البداية

فيديو - بعد انتظار دام 12 عاماً، سانت ميرين بطل كأس الرابطة
00:11

فيديو - بعد انتظار دام 12 عاماً، سانت ميرين بطل كأس الرابطة

بعد فوزه على سلتيك بنتيجة (3-1) في النهائي

00:11

فيديو - بعد انتظار دام 12 عاماً، سانت ميرين بطل كأس الرابطة

بعد فوزه على سلتيك بنتيجة (3-1) في النهائي

اخترنا لك
بيدري يُسقط رقم ميسي التاريخي
00:13
فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة
00:12
فيديو - بعد انتظار دام 12 عاماً، سانت ميرين بطل كأس الرابطة
00:11
فيديو - بعد يوم واحد فقط .. فرنانديز يحطّم رقم إيكيتيكي
00:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025