فيديو - عنف جماهيري يُشوّه مباراة إنتر ميلان

شهدت مباراة ومضيفه جنوى في الدوري على ملعب لويجي فيرّاريس أجواءً متوترة قبل صافرة البداية، بعدما اندلعت اشتباكات في محيط الاستاد بين بعض مشجعي الفريقين، ما استدعى تدخل شرطة الشغب لاحتواء الموقف.ووفق ما أوردته تقارير محلية، بدأت الشرارة حين ألقى بعض مشجعي جنوى مقذوفات باتجاه جماهير إنتر في منطقة مخصّصة، قبل أن تتسع الأحداث وتتطور إلى مواجهات إضافية مع ، تخللتها حرائق طالت حاويات قمامة ومركبات.كما جرى تداول مقاطع على وسائل التواصل تُظهر ألسنة لهب قرب مركبات للشرطة، وسط استخدام السلطات للغاز لتفريق التجمعات، وأُفيد بإصابة شخصين نتيجة الفوضى، قبل أن تؤكد الشرطة استعادة النظام قبيل انطلاق اللقاء.ورغم أن إنتر وجنوى لا يُعدّان من الخصوم التقليديين، فإن التوترات خارج الملعب خطفت الأضواء قبل انطلاق اللقاء، الذي انتهى بفوز إنتر (2-1) ليعتلي الصدارة، إذ سجّل يان بيسيك بعد 6 دقائق، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يقلّص فيتينيا الفارق في الدقيقة 68.وجاء الانتصار بعد خسارة إنتر أوروبيا أمام ، ليرفع رصيده الى 33 نقطة، ويتقدم بفرق نقطة عن ميلان، ونقطتين على نابولي، فيما بقي جنوى في المركز 16 مبتعدا بنقطتين عن منطقة الهبوط.