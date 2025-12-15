فيديو - بعد انتظار دام 12 عاماً، سانت ميرين بطل كأس الرابطة

تُوّج نادي سانت
ميرين بلقب كأس رابطة الدوري الإسكتلندي بعد فوزه على سلتيك
بنتيجة (3-1) في النهائي الذي أُقيم على ملعب هامبدن بارك في غلاسغو، ليحصد النادي اللقب للمرة الثانية في تاريخه في المسابقة، ويضع حدّا لانتظارٍ امتدّ منذ تتويجه الأخير عام 2013.
وجاءت بداية سانت ميرين قوية بتسجيل ماركوس
فريزر هدف التقدّم مبكراً، قبل أن ينجح سلتيك في العودة عبر ريو هاتاتي قبل نهاية الشوط الأول، ثم حسم سانت ميرين المواجهة بفضل ثنائية جوناه أيونغا، ويطلق احتفالات جماهير "الباديز" بلقبٍ اعتُبر من أبرز مفاجآت الموسم محليا.
وبينما شكّل التتويج دفعة جديدة
للمدرّب ستيفن روبنسون في مشروعه المستقر، زادت الخسارة من ضغوط البداية على مدرب
سلتيك الجديد ويلفريد نانسي
بعد تعثّرٍ مبكر في نتائجه منذ تولّيه المهمة.