فيديو - بعد انتظار دام 12 عاماً، سانت ميرين بطل كأس الرابطة

That trophy lift moment! 🏆 pic.twitter.com/fxdUoU5c4f — St Mirren FC (@saintmirrenfc) December 14, 2025

تُوّج نادي ميرين بلقب كأس رابطة الدوري الإسكتلندي بعد فوزه على بنتيجة (3-1) في النهائي الذي أُقيم على ملعب هامبدن بارك في غلاسغو، ليحصد النادي اللقب للمرة الثانية في تاريخه في المسابقة، ويضع حدّا لانتظارٍ امتدّ منذ تتويجه الأخير عام 2013.وجاءت بداية سانت ميرين قوية بتسجيل فريزر هدف التقدّم مبكراً، قبل أن ينجح سلتيك في العودة عبر ريو هاتاتي قبل نهاية الشوط الأول، ثم حسم سانت ميرين المواجهة بفضل ثنائية جوناه أيونغا، ويطلق احتفالات جماهير "الباديز" بلقبٍ اعتُبر من أبرز مفاجآت الموسم محليا.وبينما شكّل التتويج دفعة للمدرّب ستيفن روبنسون في مشروعه المستقر، زادت الخسارة من ضغوط البداية على سلتيك الجديد ويلفريد بعد تعثّرٍ مبكر في نتائجه منذ تولّيه المهمة.