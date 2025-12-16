كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول

تأهل منتخب الأردن
الى المباراة النهائية للنسخة الحادية عشر من مسابقة كأس العرب الجارية في الدوحة، اثر تغلبه ليل أمس على منتخب السعودية
(1-0)، في المباراة التي جمعتهما على استاد البيت في العاصمة القطرية
.
وأحرزه نزار الرشدان هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 66، ليحجز "النشامى" المقعد الثاني في استاد لوسيل، حيث يواجه المغرب في المباراة النهائية، ليل الخميس المقبل، 18 كانون
الأول – ديسمبر.
وفشل منتخب السعودية في التأهل الى النهائي، بعدما قدّم عرضاً مخيّباً أمام نحو 62.825 متفرجاً في استاد البيت، فغابت عنه الجرأة، في مواجهة منتخب أمسك الزمام في الشوط الثاني.
أما منتخب المغرب، فتغلب على منتخب الإمارات
(3-0) في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة
الدولي، وحرمه من النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل للمرة الثانية في تاريخه بعد 2012 حين أحرز لقبه الوحيد في البطولة.
تقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 28 عبر لاعب الظفرة كريم
البركاوي، وهو الثالث له في البطولة، وأضاف أشرف المهديوي الهدف الثاني في الدقيقة 84، وأنهى المخضرم عبد الرزاق حمدالله المسلسل حين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.