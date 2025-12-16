الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول
A-
A+

كرة القدم

2025-12-15 | 23:44
كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول

تأهل الأردن الى المباراة النهائية لكأس العرب المواجهة المغرب

تأهل منتخب الأردن الى المباراة النهائية للنسخة الحادية عشر من مسابقة كأس العرب الجارية في الدوحة، اثر تغلبه ليل أمس على منتخب السعودية (1-0)، في المباراة التي جمعتهما على استاد البيت في العاصمة القطرية.
وأحرزه نزار الرشدان هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 66، ليحجز "النشامى" المقعد الثاني في استاد لوسيل، حيث يواجه المغرب في المباراة النهائية، ليل الخميس المقبل، 18 كانون الأول – ديسمبر.
وفشل منتخب السعودية في التأهل الى النهائي، بعدما قدّم عرضاً مخيّباً أمام نحو 62.825 متفرجاً في استاد البيت، فغابت عنه الجرأة، في مواجهة منتخب أمسك الزمام في الشوط الثاني.
أما منتخب المغرب، فتغلب على منتخب الإمارات (3-0) في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي، وحرمه من النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل للمرة الثانية في تاريخه بعد 2012 حين أحرز لقبه الوحيد في البطولة.
تقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 28 عبر لاعب الظفرة كريم البركاوي، وهو الثالث له في البطولة، وأضاف أشرف المهديوي الهدف الثاني في الدقيقة 84، وأنهى المخضرم عبد الرزاق حمدالله المسلسل حين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.






مقالات ذات صلة

كأس العرب: المغرب تواجه الإمارات في نصف النهائي
2025-12-15

كأس العرب: المغرب تواجه الإمارات في نصف النهائي

كأس العرب: الأردن يقابل السعودية في نصف النهائي
2025-12-15

كأس العرب: الأردن يقابل السعودية في نصف النهائي

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"
2025-12-02

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

فيديو - من هو ياسر الزبيري قائد المغرب الى اللقب العالمي؟
2025-10-20

فيديو - من هو ياسر الزبيري قائد المغرب الى اللقب العالمي؟

كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول

رياضة

كرة القدم

منتخب الأردن

كأس العرب

منتخب السعودية

منتخب المغرب

منتخب الإمارات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً
بيدري يُسقط رقم ميسي التاريخي

اقرأ ايضا في كرة القدم

بيسوما يعتذر ويكشف جحيم السطو والقلق
23:48

بيسوما يعتذر ويكشف جحيم السطو والقلق

وجد الدولي المالي نفسه في قلب عاصفة جدل جديدة

23:48

بيسوما يعتذر ويكشف جحيم السطو والقلق

وجد الدولي المالي نفسه في قلب عاصفة جدل جديدة

رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية
23:46

رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية

رسّخ البرازيلي رافينيا مكانته كأحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية

23:46

رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية

رسّخ البرازيلي رافينيا مكانته كأحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية

مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً
23:45

مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً

إثر سقوطه من الشرفة في فندق كان يقيم فيه

23:45

مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً

إثر سقوطه من الشرفة في فندق كان يقيم فيه

اخترنا لك
بيسوما يعتذر ويكشف جحيم السطو والقلق
23:48
رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية
23:46
مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً
23:45
بيدري يُسقط رقم ميسي التاريخي
2025-12-15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025