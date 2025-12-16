الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً
A-
A+

كرة القدم

2025-12-15 | 23:45
مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً

إثر سقوطه من الشرفة في فندق كان يقيم فيه

توفي لاعب كرة قدم الصالات البرازيلي لويس فيليبي غوميش دي جيسوس، المعروف بـ"غامي"، عن عمر 20 عاما، إثر سقوطه من الشرفة في فندق كان يقيم فيه في مدينة ريسيفي في ولاية بيرنامبوكو، أثناء مشاركته مع فريقه في بطولة كأس البرازيل لفئة تحت 21 عاماً لكرة قدم الصالات.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الملابسات، ولكن يبدو أن اللاعب الذي كان يشغل دور القائد في فريق سي إي إف كاراتويرا، فقد توازنه قبل السقوط، وقد نعى النادي برسالة مؤثرة عبر منصاته، معبّرا عن حزنه العميق، داعا إلى مساندة عائلته وزملائه في هذا الظرف.
بدورها، أعلنت اتحادية كرة قدم الصالات في إسبيريتو سانتو الحداد الرسمي لمدة 3 أيام وتعليق المنافسات الجارية، مؤكدة تقديم الدعم اللازم للعائلة والفري.

مقالات ذات صلة

فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه
2025-11-28

فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم
2025-12-03

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم

لاعب كرة قدم يُقتل برصاص انتقامي طائش
2025-11-19

لاعب كرة قدم يُقتل برصاص انتقامي طائش

عودة منتخب كرة الصالات بعد التأهل إلى نهائيات كأس آسيا
2025-09-25

عودة منتخب كرة الصالات بعد التأهل إلى نهائيات كأس آسيا

مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً

رياضة

كرة القدم

لويس فيليبي غوميش دي جيسوس

غامي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية
كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول

اقرأ ايضا في كرة القدم

بيسوما يعتذر ويكشف جحيم السطو والقلق
23:48

بيسوما يعتذر ويكشف جحيم السطو والقلق

وجد الدولي المالي نفسه في قلب عاصفة جدل جديدة

23:48

بيسوما يعتذر ويكشف جحيم السطو والقلق

وجد الدولي المالي نفسه في قلب عاصفة جدل جديدة

رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية
23:46

رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية

رسّخ البرازيلي رافينيا مكانته كأحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية

23:46

رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية

رسّخ البرازيلي رافينيا مكانته كأحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية

كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول
23:44

كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول

تأهل الأردن الى المباراة النهائية لكأس العرب المواجهة المغرب

23:44

كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول

تأهل الأردن الى المباراة النهائية لكأس العرب المواجهة المغرب

اخترنا لك
بيسوما يعتذر ويكشف جحيم السطو والقلق
23:48
رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية
23:46
كأس العرب: المغرب للقبٍ ثانٍ والأردن لتتويج أول
23:44
بيدري يُسقط رقم ميسي التاريخي
2025-12-15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025