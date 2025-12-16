مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً

إثر سقوطه من الشرفة في فندق كان يقيم فيه

توفي لاعب كرة قدم الصالات البرازيلي فيليبي غوميش ، المعروف بـ"غامي"، عن عمر 20 عاما، إثر سقوطه من الشرفة في فندق كان يقيم فيه في مدينة في ولاية بيرنامبوكو، أثناء مشاركته مع فريقه في بطولة لفئة تحت 21 عاماً لكرة قدم الصالات.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الملابسات، ولكن يبدو أن اللاعب الذي كان يشغل دور القائد في فريق سي إي إف كاراتويرا، فقد توازنه قبل السقوط، وقد نعى النادي برسالة مؤثرة عبر منصاته، معبّرا عن حزنه العميق، داعا إلى مساندة عائلته وزملائه في هذا الظرف.

بدورها، أعلنت اتحادية كرة قدم الصالات في إسبيريتو الحداد الرسمي لمدة 3 أيام وتعليق المنافسات الجارية، مؤكدة تقديم الدعم اللازم للعائلة والفري.

