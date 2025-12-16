قطر تستقطب أنظار العالم: نهائيين للفيفا في يومين متتاليين

يجمع نهائي كأس القارات بين بطل أوروبا وبطل كوبا ليبرتادوريس

تستعد دولة قطر لدخول التاريخ كأول دولة في تستضيف نهائيين كبيرين تابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) خلال يومين متتاليين، حيث يُقام نهائي كأس القارات قبل 24 ساعة فقط من نهائي كأس العرب، في تجسيد لقدرة استضافة عدة بطولات رياضية كبرى في آنٍ واحد.

ويجمع نهائي كأس القارات بين بطل أوروبا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل كوبا ليبرتادوريس نادي فلامنغو البرازيلي يوم غد الأربعاء، على استاد ، حيث سيُحسم لقب أفضل نادٍ في العالم للعام 2025.

ويشارك باريس سان جيرمان للمرة الأولى في البطولة، بعد موسم استثنائي تُوّج خلاله بلقب أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه التاريخي (5-0) على ناي إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

ووصل الفريق الفرنسي إلى قطر، بتشكيلة تضم نخبة من أبرز نجومه، يتقدمهم الفائز بالكرة الذهبية النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي والنجم المغربي أشرف حكيمي.

ومن المتوقع أن يستقطب الفريق الفرنسي آلاف المشجعين من داخل قطر وخارجها، في فرصة مثالية لدعم النادي في سعيه للتتويج بلقب أفضل نادٍ في العالم لعام 2025.

وكان فلامنغو البرازيلي قد توج الأسبوع الماضي بلقبي ديربي الأميركيتين وكأس التحدي، عقب فوزه على كروز آزول المكسيكي وبيراميدز المصري على التوالي.

ويسعى بطل أميركا الجنوبية إلى إحراز لقب بطل القارات، في ختام المباريات الثلاث النهائية لمنافسات الأندية، التي تُقام في قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب.

ويُقام نهائي بطولة الأندية على استاد أحمد بن علي، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، والذي سبق له استضافة مباراتي ديربي الأميركيتين وكأس التحدي.





