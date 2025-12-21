الأخبار
صورة - كنزة عيد الميلاد تُزيّن خط كولن
كرة القدم

2025-12-21 | 04:25
صورة - كنزة عيد الميلاد تُزيّن خط كولن

خطف مدرب كولن لوكاس كفاشنيوك الأنظار

خطف مدرب كولن لوكاس كفاشنيوك الأنظار قبل مواجهة فريقه أمام أونيون برلين، عندما ظهر على خط التماس مرتديًا كنزة عيد الميلاد الخاصة بالنادي، في لقطة تحولت سريعا إلى حديث المدرجات ووسائل الإعلام الألمانية.
وحملت الكنزة تصميمًا احتفاليا بألوان كولن (الأحمر والأبيض)، وتضمّنت رسومات مرتبطة بهوية النادي، مع حضور واضح لرمزية حيوان الرنّة ضمن الطابع الشتوي للقطعة، إلى جانب عناصر تشير إلى شعار كولن المعروف.
وأشارت صحيفة بيلد إلى أن الكنزة لاقت رواجا كبيرا بين جماهير النادي، حتى إنّها أصبحت نافدة من متجر النادي، ما عكس حجم التفاعل الجماهيري مع التفصيل الذي بدا "غير فني" لكنه صنع لقطة اليوم.
بدورها، تناولت منصات رياضية دولية المشهد بوصفه عنوانا جانبيا لطيفا في أجواء نهاية العام، مع الإشارة إلى أن كفاشنيوك اعتاد الظهور بطابع مختلف على الخط، قبل أن يختار هذه المرة أسلوبا احتفاليا واضحا.


