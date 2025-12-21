فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية

🚨 Jake Paul reveals he got some teeth removed and two titanium plates fitted on his jaw after being knocked out by Anthony Joshua 😳



"Just got out of surgery. Everything went smooth. Thanks for all the love. Lots of pain and stiffness. Gotta eat liquids for 7 days."



(via Championship Rounds)

كشف الملاكم وصانع المحتوى الأميركي جيك بول أنه خضع لعملية جراحية بعد خسارته بالضربة القاضية أمام بطل السابق أنتوني جوشوا، حيث تم إزالة بعض أسنانه وتركيب صفيحتين من التيتانيوم في الفك.وطمأن بول متابعيه عبر حساباته على وسائل التواصل، مؤكدا أن الجراحة سارت بسلاسة، لكنه سيكتفي بتناول السوائل لمدة أسبوع بسبب الألم والتيبّس.المباراة انتهت بالضربة القاضية في الجولة السادسة، بعد وقت فعلي داخل الحلبة بلغ 989 ثانية فقط (نحو 16 دقيقة ونصف).ورغم الخسارة، تصدّر بول العناوين بسبب الأرقام المالية غير المسبوقة التي حققها، إذ تشير التقارير إلى أنه تقاضى قرابة 92 مليون مقابل النزال.وبحساب بسيط، يعني ذلك أن بول حصل على نحو 93 ألف دولار في الثانية، وأكثر من 5.5 ملايين دولار في الدقيقة، وما يقارب 15.3 مليون دولار في كل جولة.الأرقام أعادت إشعال الجدل حول "ملاكمة المؤثرين"، حيث يرى البعض أنها تفتقر للتقليدية الرياضية، فيما يؤكد آخرون أن العوائد المالية الهائلة غيّرت قواعد اللعبة بالكامل، حتى في الخسارة.