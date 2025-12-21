الأخبار
فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية

فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية
رياضات متنوعة

2025-12-21 | 05:16
فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية

خضع لعملية جراحية بعد خسارته بالضربة القاضية

كشف الملاكم وصانع المحتوى الأميركي جيك بول أنه خضع لعملية جراحية بعد خسارته بالضربة القاضية أمام بطل العالم السابق أنتوني جوشوا، حيث تم إزالة بعض أسنانه وتركيب صفيحتين من التيتانيوم في الفك. 
وطمأن بول متابعيه عبر حساباته على وسائل التواصل، مؤكدا أن الجراحة سارت بسلاسة، لكنه سيكتفي بتناول السوائل لمدة أسبوع بسبب الألم والتيبّس.
المباراة انتهت بالضربة القاضية في الجولة السادسة، بعد وقت فعلي داخل الحلبة بلغ 989 ثانية فقط (نحو 16 دقيقة ونصف). 
ورغم الخسارة، تصدّر بول العناوين بسبب الأرقام المالية غير المسبوقة التي حققها، إذ تشير التقارير إلى أنه تقاضى قرابة 92 مليون دولار مقابل النزال.
وبحساب بسيط، يعني ذلك أن بول حصل على نحو 93 ألف دولار في الثانية، وأكثر من 5.5 ملايين دولار في الدقيقة، وما يقارب 15.3 مليون دولار في كل جولة.
الأرقام أعادت إشعال الجدل حول "ملاكمة المؤثرين"، حيث يرى البعض أنها تفتقر للتقليدية الرياضية، فيما يؤكد آخرون أن العوائد المالية الهائلة غيّرت قواعد اللعبة بالكامل، حتى في الخسارة.


مقالات ذات صلة

فيديو - جوشوا يعيد جيك بول إلى أرض الواقع

زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر

وفاة "الراهب" الصيني بشكل مفاجئ عن 30 عاماً

