فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول

انتشر على مواقع التواصل فيديو لمشجع لبرشلونة تواجد منفرداً على مدرجات ملعب كورنيلا ألبرات بين جماهير اسبانيول، حيث دخل في جدال ثم عراك في مواجهة "سولو" أمام مجموعة، قبل أن تتدخل قوات الأمن
لإبعاده.
وأنهى برشلونة
المباراة البالغة الإثارة بالفوز (2-0)، على الرغم من أنه قدّم واحدة من أقل مبارياته هجومياً، حيث تألق حارس مرماه جوان غارسيا بصدّ خمس كرات لأهداف محققة على الأقل، وسط صافرات الاستهجان وصور لجرذ عملاق على المدرجات، تحديّاً له في ملعب فريقه السابق.
ونجح المدرب الألماني هانسي فليك
في إدارة المباراة، حيث كان لتبديلاته فعل السحر، حيث تمكن فيرمين لوبيز البديل من صناعة هدفين للبديلين داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق القاتلة من اللقاء.
ويتصدر برشلونة الدوري الاسباني
برصيد 49 نقطة، على بُعد سبع نقاط عن وصيفه ريال مدريد
الذي يلعب عصر اليوم
الاحد مع ريال
بيتيس (السادس)، فيما يحتل اسبانيول المركز الخامس برصيد 33 نقطة.