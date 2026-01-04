فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول

وحيداً بين 40 ألف مُتفرّج ، مُشجّع لبرشلونة يتصدّى لإعتداءات جمهور إسبانيول ويخرج سليما برأس عالي 💪🏼😍🔥🔥 pic.twitter.com/3MyvDqeePn — Insider Barça (@Insiderfcb21) January 3, 2026 Absolutely no fucks givenpic.twitter.com/tvy3q4f3Zw — total Barça (@totalBarca) January 3, 2026

انتشر على مواقع التواصل فيديو لمشجع لبرشلونة تواجد منفرداً على مدرجات ملعب كورنيلا ألبرات بين جماهير اسبانيول، حيث دخل في جدال ثم عراك في مواجهة "سولو" أمام مجموعة، قبل أن تتدخل لإبعاده.وأنهى المباراة البالغة الإثارة بالفوز (2-0)، على الرغم من أنه قدّم واحدة من أقل مبارياته هجومياً، حيث تألق حارس مرماه جوان غارسيا بصدّ خمس كرات لأهداف محققة على الأقل، وسط صافرات الاستهجان وصور لجرذ عملاق على المدرجات، تحديّاً له في ملعب فريقه السابق.ونجح المدرب الألماني هانسي في إدارة المباراة، حيث كان لتبديلاته فعل السحر، حيث تمكن فيرمين لوبيز البديل من صناعة هدفين للبديلين داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق القاتلة من اللقاء.ويتصدر برشلونة برصيد 49 نقطة، على بُعد سبع نقاط عن وصيفه الذي يلعب عصر الاحد مع بيتيس (السادس)، فيما يحتل اسبانيول المركز الخامس برصيد 33 نقطة.