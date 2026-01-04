الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول
A-
A+

كرة القدم

2026-01-04 | 04:18
فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول

مشجع لبرشلونة تواجد منفرداً على مدرجات ملعب كورنيلا ألبرات

انتشر على مواقع التواصل فيديو لمشجع لبرشلونة تواجد منفرداً على مدرجات ملعب كورنيلا ألبرات بين جماهير اسبانيول، حيث دخل في جدال ثم عراك في مواجهة "سولو" أمام مجموعة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإبعاده.
وأنهى برشلونة المباراة البالغة الإثارة بالفوز (2-0)، على الرغم من أنه قدّم واحدة من أقل مبارياته هجومياً، حيث تألق حارس مرماه جوان غارسيا بصدّ خمس كرات لأهداف محققة على الأقل، وسط صافرات الاستهجان وصور لجرذ عملاق على المدرجات، تحديّاً له في ملعب فريقه السابق.
ونجح المدرب الألماني هانسي فليك في إدارة المباراة، حيث كان لتبديلاته فعل السحر، حيث تمكن فيرمين لوبيز البديل من صناعة هدفين للبديلين داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق القاتلة من اللقاء.
ويتصدر برشلونة الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة، على بُعد سبع نقاط عن وصيفه ريال مدريد الذي يلعب عصر اليوم الاحد مع ريال بيتيس (السادس)، فيما يحتل اسبانيول المركز الخامس برصيد 33 نقطة.



مقالات ذات صلة

وفاة مشجع لتشارلتون بعد حالة طارئة في المدرجات
2025-12-07

وفاة مشجع لتشارلتون بعد حالة طارئة في المدرجات

إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي
2025-12-31

إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي

فيديو - حريق متعمّد يدمّر مدرج نادي هاكا الفنلندي
2025-12-11

فيديو - حريق متعمّد يدمّر مدرج نادي هاكا الفنلندي

فيديو - طفل مشجع ليوفنتوس يتلقى قميص إنتر ميلان كهدية عيد الميلاد وردة فعله مذهلة
2025-12-26

فيديو - طفل مشجع ليوفنتوس يتلقى قميص إنتر ميلان كهدية عيد الميلاد وردة فعله مذهلة

فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول

رياضة

كرة القدم

برشلونة

الدوري الاسباني

ريال مدريد

ريال بيتيس

اسبانيول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم
جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما هي علاقة الرئيس نيكولاس مادورو ببرشلونة وليونيل ميسي؟
05:13

ما هي علاقة الرئيس نيكولاس مادورو ببرشلونة وليونيل ميسي؟

لطالما أظهر مادورو شغفا علنيا بنادي برشلونة

05:13

ما هي علاقة الرئيس نيكولاس مادورو ببرشلونة وليونيل ميسي؟

لطالما أظهر مادورو شغفا علنيا بنادي برشلونة

منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم
05:12

منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم

لم يفز منتخب مالي بأي مباراة

05:12

منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم

لم يفز منتخب مالي بأي مباراة

جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي
04:17

جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

يواصل المخضرم رحلته الاستثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز

04:17

جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

يواصل المخضرم رحلته الاستثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز

اخترنا لك
ما هي علاقة الرئيس نيكولاس مادورو ببرشلونة وليونيل ميسي؟
05:13
منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم
05:12
جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي
04:17
كريستيانو رونالدو يستعد للعيش في منزل فخم بقيمة 30 مليون يورو
04:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026