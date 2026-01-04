جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

يواصل المخضرم، الإنكليزي جيمس ميلنر، رحلته الاستثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز
، إذ بات اللاعب الوحيد الذي
شارك في المنافسة عبر 25 سنة تقويمية مختلفة خلال مسيرته الممتدة.
ويأتي ذلك مع احتفال ميلنر اليوم
الأحد، الرابع من كانون
الثاني – يناير، بعيد ميلاده الأربعين، ما يؤكد مدى استمراريته وقدرته على الأداء في أعلى مستوى رغم تقدم العمر.
ميلنر، الذي بدأ مسيرته في البريميرليغ كمراهق قبل أكثر من عقدين، هو الآن على بُعد نحو 5 مباريات فقط، مع فريقه الحالي برايتون، من كسر رقم الظهور التاريخي في الدوري الذي يحتفظ به الأسطورة جاريث باري، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة.
ويبرز ميلنر كواحد من أبرز الأمثلة على الاحترافية والالتزام الطويل
في كرة القدم
الإنجليزية، وقد أمّن لنفسه مكانة خاصة بين الجماهير والزملاء على حد سواء، إذ يجعل هذا الرقم الجديد في مسيرته من ميلنر رمزًا للثبات والأداء المستمر في واحدة من أصعب بطولات كرة القدم في العالم
.