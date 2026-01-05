عاجل
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
20 o
AlJadeedTv
البقاع
12 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
16 o
AlJadeedTv
كسروان
22 o
AlJadeedTv
متن
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - سندرلاند تذكر الأحبة في تقليد سنوي مؤثر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - سندرلاند تذكر الأحبة في تقليد سنوي مؤثر
A-
A+

كرة القدم

2026-01-05 | 00:12
فيديو - سندرلاند تذكر الأحبة في تقليد سنوي مؤثر

أصبح سندرلاند مصدرا لإحدى أكثر التقاليد الإنسانية في كرة القدم الإنجليزية

أصبح سندرلاند مصدرا لإحدى أكثر التقاليد الإنسانية في كرة القدم الإنجليزية، حيث يجمع مشجعو الفريق قبل أول مباراة في العام الجديد لحظة خاصة لتكريم أحبائهم الذين فارقوا الحياة خلال العام السابق.
في ملعب النور بمدينة سندرلاند، ارتفعت صور اللاعبين السابقين والمشجعين وأفراد العائلات والأصدقاء الذين توفوا خلال العام، في مشهد مؤثر يعكس عمق الارتباط بين النادي وجماهيره.
وحصل ذلك في المباراة التي جرت يوم الأول من هذا الشهر، وانتهت الى التعادل السلبي مع الضيف القوي مانشستر سيتي، علماً أن سندرلاند يقدم موسماً ممتازاً، وهو تعادل أمس الأحد مع مضيفه توتنهام، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقبل صافرة البداية، لأول مباراة في العام الجديد على أرضه، قدم الحضور دقيقة صمت في استذكار هادئ، تبعها تصفيق مشترك من الجمهور، في إقرار جماعي بأثر هؤلاء الأشخاص على مجتمع النادي طوال حياتهم.
ويُنظر إلى هذا التقليد كرسالة تضامن وتقدير لقيمة الذاكرة داخل قاعدة مشجعي سندرلاند، الذين يجمعهم حب كرة القدم وروابط أعمق من الرياضة وحدها.
هذه المناسبة السنوية أصبحت جزءًا من هوية النادي، تعكس القيم التي تجمع بين الجماهير والنادي في لحظة يتجاوز فيها الحضور حدود التشجيع إلى مشاعر مشتركة من الاحترام والوفاء.
 

مقالات ذات صلة

سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)
2025-11-14

سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)

تقليد الرئيس عون وسام "صليب الإيمان"
2025-10-18

تقليد الرئيس عون وسام "صليب الإيمان"

سندرلاند الأكثر تضرراً بسبب كأس الأمم الأفريقية
2025-12-17

سندرلاند الأكثر تضرراً بسبب كأس الأمم الأفريقية

سندرلاند.. الصاعد الذي قلب معادلات البريميرليغ
2025-12-04

سندرلاند.. الصاعد الذي قلب معادلات البريميرليغ

فيديو - سندرلاند تذكر الأحبة في تقليد سنوي مؤثر

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

سندرلاند

توتنهام

الدوري الإنجليزي الممتاز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بقرة تؤجل مباراة كروية في الهند
فيديو - شجار عنيف وطرد 3 لاعبين في مواجهة نابولي ولاتسيو

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب ميتز الشاب غامر بحياته لإنقاذ صديقته
00:26

لاعب ميتز الشاب غامر بحياته لإنقاذ صديقته

كان من بين المتواجدين في الطابق الأول

00:26

لاعب ميتز الشاب غامر بحياته لإنقاذ صديقته

كان من بين المتواجدين في الطابق الأول

جوان غارسيا، أفضل حارس مرمى في الليغا؟
00:25

جوان غارسيا، أفضل حارس مرمى في الليغا؟

حافظ غارسيا على شباكه نظيفة في 7 مباريات

00:25

جوان غارسيا، أفضل حارس مرمى في الليغا؟

حافظ غارسيا على شباكه نظيفة في 7 مباريات

بعد الإقصاء: منع المدرب من دخول غرفة الملابس أو الصعود حافلة الفريق؟
00:24

بعد الإقصاء: منع المدرب من دخول غرفة الملابس أو الصعود حافلة الفريق؟

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الوطني

00:24

بعد الإقصاء: منع المدرب من دخول غرفة الملابس أو الصعود حافلة الفريق؟

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الوطني

اخترنا لك
لاعب ميتز الشاب غامر بحياته لإنقاذ صديقته
00:26
جوان غارسيا، أفضل حارس مرمى في الليغا؟
00:25
بعد الإقصاء: منع المدرب من دخول غرفة الملابس أو الصعود حافلة الفريق؟
00:24
بقرة تؤجل مباراة كروية في الهند
00:14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026