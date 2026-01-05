فيديو - سندرلاند تذكر الأحبة في تقليد سنوي مؤثر

أصبح سندرلاند مصدرا لإحدى أكثر التقاليد الإنسانية في الإنجليزية

أصبح سندرلاند مصدرا لإحدى أكثر التقاليد الإنسانية في الإنجليزية، حيث يجمع مشجعو الفريق قبل أول مباراة في العام الجديد لحظة خاصة لتكريم أحبائهم الذين فارقوا الحياة خلال العام السابق.

في ملعب النور بمدينة سندرلاند، ارتفعت صور اللاعبين السابقين والمشجعين وأفراد العائلات والأصدقاء الذين توفوا خلال العام، في مؤثر يعكس عمق الارتباط بين النادي وجماهيره.

وحصل ذلك في المباراة التي جرت يوم الأول من هذا الشهر، وانتهت الى التعادل السلبي مع الضيف القوي ، علماً أن سندرلاند يقدم موسماً ممتازاً، وهو تعادل أمس الأحد مع مضيفه توتنهام، ويحتل المركز الثامن في ترتيب .

وقبل صافرة البداية، لأول مباراة في العام الجديد على أرضه، قدم الحضور دقيقة صمت في استذكار هادئ، تبعها تصفيق من الجمهور، في إقرار جماعي بأثر هؤلاء الأشخاص على مجتمع النادي طوال حياتهم.

ويُنظر إلى هذا التقليد كرسالة تضامن وتقدير لقيمة الذاكرة داخل قاعدة مشجعي سندرلاند، الذين يجمعهم حب كرة القدم وروابط أعمق من الرياضة وحدها.

هذه المناسبة السنوية أصبحت جزءًا من هوية النادي، تعكس القيم التي تجمع بين الجماهير والنادي في لحظة يتجاوز فيها الحضور حدود التشجيع إلى مشاعر مشتركة من الاحترام والوفاء.



