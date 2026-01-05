فيديو - شجار عنيف وطرد 3 لاعبين في مواجهة نابولي ولاتسيو

An intense brawl between Napoli and Lazio players lead to the referee dismissing two Lazio players and one Napoli player 😱



شهدت مباراة ولاتسيو في إطار الجولة الثامنة عشرة من ، مساء أمس الأحد، مشاجرة قوية بين لاعبي الفريقين قرب نهاية المباراة قبل أن يتدخل الحكم بشكل صارم.اللقاء احتضنه ملعب الأولمبيكو في ، وانتهى بفوز نابولي (2-0)، لكنه لم يخلُ من التوتر والاشتباكات في الشوط الثاني، إذ تصاعدت حدة التوتر في الدقيقة 81 بعد تدخل قوي من لاعب لاتسيو تيجاني نوسلين ما أدى إلى طرده بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ما ترك فريقه بعشرة لاعبين.لاحقًا، وفي الدقيقة 88، اندلعت مشاجرة بين آدم ماروسيتش لاعب لاتسيو وباسكوال ماتزوكي لاعب نابولي على خط التماس، واشتدت الأمور إلى حد شدّ القمصان ودفع الخصم، ما دفع حكم المباراة دافيدي ماسا لإشهار بطاقتي طرد مباشرتين.ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع انتر الثاني، ونقطة خلف ميلان المتصدر، في حين بقي لاتسيو في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.