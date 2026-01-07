فيديو – هكذا تفاعل زين الدين زيدان مع هدف الجزائر

تفاعل الأسطورة زين الدين زيدان مع هدف الفوز "القاتل" الذي سجله عادل بولبينة في الدقيقة 119 لمنتخب في شباك الكونغو خلال مباراة المنتخبين، ضمن ثمن أمم إفريقيا الجارية في .وحضر زيدان وزوجته في مدرجات ملعب مولاي في المغربية ، للمرة الرابعة في البطولة، لمتابعة نجلهما لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر الذي تأهل لمواجهة نيجيريا السبت المقبل.وعندما سجل البديل بولبينة، رصدت عدسات الكاميرات زيدان وهو يقفز من مكانه، ويصفق بحماس، علماً أن نجله لم يستقبل أي هدف منذ بداية البطولة، فيما اهتزت شباك منتخب الجزائر مرة واحدة في مواجهة غينيا الاستوائية التي غاب عنها.