الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو – هكذا تفاعل زين الدين زيدان مع هدف الجزائر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو – هكذا تفاعل زين الدين زيدان مع هدف الجزائر
A-
A+

كرة القدم

2026-01-07 | 00:27
فيديو – هكذا تفاعل زين الدين زيدان مع هدف الجزائر

تفاعل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مع هدف الفوز "القاتل"

تفاعل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مع هدف الفوز "القاتل" الذي سجله عادل بولبينة في الدقيقة 119 لمنتخب الجزائر في شباك الكونغو الديمقراطية خلال مباراة المنتخبين، ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا الجارية في المغرب.
وحضر زيدان وزوجته في مدرجات ملعب مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط، للمرة الرابعة في البطولة، لمتابعة نجلهما لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر الذي تأهل لمواجهة نيجيريا السبت المقبل.
وعندما سجل البديل بولبينة، رصدت عدسات الكاميرات زيدان وهو يقفز من مكانه، ويصفق بحماس، علماً أن نجله لم يستقبل أي هدف منذ بداية البطولة، فيما اهتزت شباك منتخب الجزائر مرة واحدة في مواجهة غينيا الاستوائية التي غاب عنها.


مقالات ذات صلة

لقاء لافت بين نانسي عجرم والرئيس اللبناني جوزاف عون يشعل تفاعل الجمهور
2025-12-21

لقاء لافت بين نانسي عجرم والرئيس اللبناني جوزاف عون يشعل تفاعل الجمهور

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
2025-12-11

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور
2025-12-29

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور

وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ
2025-12-29

وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ

فيديو – هكذا تفاعل زين الدين زيدان مع هدف الجزائر

رياضة

كرة القدم

زين الدين زيدان

لوكا زيدان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مواعيد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا
"محاولة انقلاب" داخل الأهلي طرابلس؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو
00:33

فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو

وجد مدافع فولفسبورغ نفسه في قلب جدلٍ خارج المستطيل الأخضر

00:33

فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو

وجد مدافع فولفسبورغ نفسه في قلب جدلٍ خارج المستطيل الأخضر

بداية 2026 تهزّ مقاعد المدرّبين
00:32

بداية 2026 تهزّ مقاعد المدرّبين

افتتح عام 2026 على إيقاع تغييرات لافتة

00:32

بداية 2026 تهزّ مقاعد المدرّبين

افتتح عام 2026 على إيقاع تغييرات لافتة

رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم
00:30

رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم

مئات الأكياس التي تحتوي على بقايا بشرية

00:30

رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم

مئات الأكياس التي تحتوي على بقايا بشرية

اخترنا لك
فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو
00:33
بداية 2026 تهزّ مقاعد المدرّبين
00:32
رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم
00:30
مواعيد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا
00:29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026