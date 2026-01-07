الأخبار
مواعيد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا

مواعيد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا
كرة القدم

2026-01-07 | 00:29
مواعيد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا

أسدل الستار على منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا

مع فوز ساحل العاج، حاملة اللقب، على بوركينا فاسو (3-0) والجزائر على جمهورية الكونغو الديموقراطية (1-0)، يكون قد أسدل الستار على منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.
فبعد فوز السنغال على السودان (3-1)، ومالي على تونس بركلات الترجيح (3-2)، والمغرب على تنزانيا (1-0)، والكاميرون على جنوب إفريقيا (2-1)، ومصر على بينين (3-1)، ونجاح نيجيريا في سحق موزمبيق (4-0)، باتت مواعيد مباريات ربع النهائي بتوقيت بيروت كما يلي:

الجمعة 9 كانون الثاني – يناير:
مالي × السنغال (الساعة 6).
المغرب × الكاميرون (الساعة 10).

السبت 10 كانون الثاني – يناير:
الجزائر × نيجيريا (الساعة 6).
مصر × ساحل العاج (الساعة 10).



مأساة على ضفاف كأس أمم إفريقيا
2026-01-03

مأساة على ضفاف كأس أمم إفريقيا

"أسود الأطلس" في محنة الخيارات قبل كأس أمم أفريقيا
2025-11-25

"أسود الأطلس" في محنة الخيارات قبل كأس أمم أفريقيا

كأس العرب: المغرب تواجه الإمارات في نصف النهائي
2025-12-15

كأس العرب: المغرب تواجه الإمارات في نصف النهائي

كأس العرب: الأردن يقابل السعودية في نصف النهائي
2025-12-15

كأس العرب: الأردن يقابل السعودية في نصف النهائي

رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم
فيديو – هكذا تفاعل زين الدين زيدان مع هدف الجزائر

فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو
فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو

وجد مدافع فولفسبورغ نفسه في قلب جدلٍ خارج المستطيل الأخضر

فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو

وجد مدافع فولفسبورغ نفسه في قلب جدلٍ خارج المستطيل الأخضر

بداية 2026 تهزّ مقاعد المدرّبين
بداية 2026 تهزّ مقاعد المدرّبين

افتتح عام 2026 على إيقاع تغييرات لافتة

بداية 2026 تهزّ مقاعد المدرّبين

افتتح عام 2026 على إيقاع تغييرات لافتة

رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم
رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم

مئات الأكياس التي تحتوي على بقايا بشرية

رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم

مئات الأكياس التي تحتوي على بقايا بشرية

