مواعيد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا

أسدل الستار على منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا

مع فوز ، حاملة اللقب، على بوركينا فاسو (3-0) والجزائر على الكونغو الديموقراطية (1-0)، يكون قد أسدل الستار على منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في .

فبعد فوز السنغال على (3-1)، ومالي على بركلات الترجيح (3-2)، والمغرب على تنزانيا (1-0)، والكاميرون على جنوب إفريقيا (2-1)، ومصر على بينين (3-1)، ونجاح في سحق موزمبيق (4-0)، باتت مواعيد مباريات ربع النهائي بتوقيت كما يلي:



الجمعة 9 الثاني – يناير:

× السنغال (الساعة 6).

المغرب × الكاميرون (الساعة 10).



السبت 10 كانون الثاني – يناير:

× نيجيريا (الساعة 6).

مصر × ساحل العاج (الساعة 10).







