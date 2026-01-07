مواعيد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا

مع فوز ساحل العاج
، حاملة اللقب، على بوركينا فاسو (3-0) والجزائر على جمهورية
الكونغو الديموقراطية (1-0)، يكون قد أسدل الستار على منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب
.
فبعد فوز السنغال على السودان
(3-1)، ومالي على تونس
بركلات الترجيح (3-2)، والمغرب على تنزانيا (1-0)، والكاميرون على جنوب إفريقيا (2-1)، ومصر على بينين (3-1)، ونجاح نيجيريا
في سحق موزمبيق (4-0)، باتت مواعيد مباريات ربع النهائي بتوقيت بيروت
كما يلي:
الجمعة 9 كانون
الثاني – يناير:
مالي
× السنغال (الساعة 6).
المغرب × الكاميرون (الساعة 10).
السبت 10 كانون الثاني – يناير:
الجزائر
× نيجيريا (الساعة 6).
مصر × ساحل العاج (الساعة 10).